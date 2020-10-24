賴建信水資源操盤手 抗旱大作戰

今年台灣面臨自1964年以來，豐水期卻沒有颱風襲台，且降雨量又是歷年最少的窘況，在如此嚴峻情況下，幕後調度水資源的操盤手水利署長賴建信，天天過著走鋼索、擔心吊膽台灣陷入缺水的日子。

今年水情從夏季開始有吃緊訊號，水利署即啟動抗旱大作戰。過去推動清淤採取陸運，但受限卡車數量有限且對環境有影響，清淤量無法推升，今年因為降雨少，同仁建議新方法獲賴建信全力支持，反而趁機提高水庫清淤量，交出清淤史上最多的好成績。

「一個握手，一句關懷，讓基層感受到署長溫暖的關心，有些事在辦公室內感受不到，必須走出戶外。」賴建信經常到第一線與同仁接觸互動，凝聚水利署中央以及地方的整體向心力，共同為水情打拚。

57年次的他，學經歷完整，美國加州州立大學柏克萊分校訪問學者、中興大學水土保持研究所博士，1991年高考水土保持科及格，之後任職台中縣清水鎮公所技士，開始公務生涯。

賴建信律己甚嚴，曾在接南區水資源局長時，因水利工程預算浩大，主動和廉政署合作，以「防貪優於肅貪」概念，召集相關工程廠商、官員講習，對從招標到工程舞弊防杜三令五申，獲得各界肯定，傳為美談。

2014年2月擔任主秘，2015年擔任副署長，2016年11月11日升任署長，可說官運一路亨通。

曾經和賴建信共事的官員，都稱讚他專業歷練齊備，思慮嚴謹，處事幹練細心，頗令長官放心。在林全任閣揆規劃前瞻基礎建設的水環境計畫，還有賴揆為排除投資環境五缺障礙擘劃用水議題，他都親力親為，提出水資源調度策略務實不浮誇。

走進水利署位在信義路台北辦公室，這裡雖是水利署調度水資源重鎮，抗旱作戰的指揮部，但署長辦公室卻洋溢濃厚的文化藝術氣息，牆上掛的不是傳統山水畫，而是色彩明亮的油畫，這些畫作是出自署長夫人之手，她是中部地區有名畫家，曾拿下全國美展殊榮，但賴建信卻低調不張揚。

「每天看著這些畫，就會有拚勁、想再努力下去」賴建信說，因為畫作使用顏色很像太陽光奪目耀眼，令人感受一股正能量，公務繁忙時一直低頭批公文，但只要一抬頭，靜下心來，就能看見夫人油畫的鼓舞力量，無論再累也都可以繼續拼下去。

賴建信在公務上也受夫人美學薰陶，之前水利署完工的曾文水庫廢棄煙囪，只用簡單炊煙裊裊與河流設計，留下更多空間與環境融合，恰好符合剛起步的「減法美學」，讓視覺更舒適。

賴建信靠著運動與做菜紓壓，長跑是他長年的興趣，可讓他頭腦暫時停下來放空；而做菜讓美味菜餚端上桌，令他充滿成就感。今年是水利署最忙碌的一年，水情凶險，看來，抗旱大作戰的重擔，明年5月前賴建信恐怕都難以卸下。

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