沈榮津多做少說 帶頭衝刺太陽光電

「政府該做的絕不會推諉，台電饋線沒有問題，錢要準備好…」，10月14日下午2時，台灣最強歐吉桑、行政院副院長沈榮津出席太陽光電高峰論壇致詞時，罕見地高分貝向太陽能業者信心喊話，掛保證2025年太陽光電20GW商機「看得到、也吃得到」，業者只要捧著鈔票來就對了。

上任滿四個月的副閣揆沈榮津，相當低調，除偶而出席公開活動，宣示政府政策之外，平日幾乎不接受媒體採訪，出席公開活動也不接受媒體堵訪，唯一一次在美國國務院次卿柯拉克來訪前夕，接受雜誌專訪也是高層授意；幕僚解釋：「做好院長交代的事情比較重要。」這就是沈榮津的老二哲學─「多做事，少說話」。

10月14日那一天，當沈榮津拋出太陽光電業者錢要準備好的談話，讓外界驚覺繼口罩國家隊之後，這位台灣最強歐吉桑要開始拚太陽光電了。外界鮮少人知道太陽光電年底6.5GW目標已確定跳票，為此，行政院已建立三級協調機制，由沈榮津領軍，周周開會趕進度，力拚明年首季6.5GW達標。

現在的他，每天7點左右抵達行政院，先看看報紙，掌握當天國內外大事，行程雖然不若經濟部長時期緊湊，但每天要召開的跨部會協調會議、專案會議也不少，時常也是忙到晚上7、8點才下班。府院屬意沈榮津升任副閣揆，就是希望借重他對產業界的嫻熟，可以成為蘇內閣「拚經濟的最佳助手」。

蘇揆先後交付他的任務包含：領軍台美經濟與商業對話「會前會」，與41年來美國訪台層級最高官員柯拉克對談；教育部即將推出的沙盒創新、半導體人才培育方案；半導體產業、能源轉型相關太陽光電、離岸風電、再生能源跨部會協調；新冠肺炎疫苗研發等，而半導體先進製程發展、能源轉型，都是重中之重。

王美花在新舊經濟部長交接典禮時曾幽默表示，沈榮津是歷任部長中「盯事情最緊的」，未來更上層樓後，「相信會繼續盯啦！」這也是她為什麼敢接掌經長的原因。熟悉沈榮津的官員透露，沈榮津和產業界嫻熟，難免會反映業界意見給王美花，例如太陽光電業者憂心2025年20GＷ無法達標，「但沈伯伯不會干預、對經濟部決策下指導棋。」

技術官僚出身的沈榮津，在經濟部服務38年，又有本土色彩，政策配合度高，「使命必達」，隨著中美貿易戰、科技戰開打，全球供應鏈重組，經濟部推出投資台灣三大方案，至今投資金額已突破1.1兆元，再加上新冠疫情期間，組成口罩國家隊成功抗疫，讓口罩從原本日產188萬片增加到2,000萬片，還可以推動口罩外交，立下防疫大功，也將他個人推向從政生涯最高峰。

經營產業界近40年，他的手機存滿了台灣大小企業老闆的手機號碼，一通電話就能直通企業界大老闆。同理心則是他的座右銘，他常與企業大老面對面溝通產業需求、了解產業困境。

提起他的「使命必達」，政院官員形容在組成口罩國家隊時，他就像個超級業務員，一家家打電話、跑斷了腿敲定國家隊廠商，「產業界對他服氣、動員速度快」，如果經濟部長不是他，成效很可能會打折扣或時間拉長。如今，太陽光電累積裝置容量6.5GW目標明年第一季能否達標，將是他繼口罩國家隊後，迎來最大的挑戰。

更多星期人物

賴建信水資源操盤手 抗旱大作戰

王誠宏 經濟分析見解獨到