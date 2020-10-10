林欣吾在地角度 透視台灣新創

10月首周發布《2020台灣新創生態圈大調查》，台灣經濟研究院副院長林欣吾做為初始發嚮人，整合資誠聯合會計師事務所、經濟部和科技部等資源，讓「公私協力」產生綜效，更打破智庫依賴政府委辦研究案的傳統維生模式，連續3年號召人脈網絡進行實地調查，調查結果具體呈現台灣創業者與台灣新創生態圈的發展輪廓，讓各界能準此向國際介紹「台灣角度的台灣新創生態」。

9月甫升任現職的林欣吾，台灣大學經濟學系碩、博士，大學念的卻是政大企管系，曾以財經背景借調公平委員會擔任委員，現在還兼任台灣中小企業銀行財政部代表常務獨立董事、友達光電競爭法法令遵循最高顧問等等，每個角色分散在不同領域且都「跨很大」，周遭朋友常覺得他簡直是「多核心CPU」。他說，所有做過或執行中的工作實際上是從「創新思維」出發，採開放的原則，目標是讓各層面的知識能在構建生態系的過程，有了報酬遞增的效果。簡單說，他讓自己落實「內生成長」的經濟理論！

創新創業是經濟動能的「陽光，空氣，水」，是生命存活的必需品，也是國際同儕比較的重大議題，許多全球性的大調查會涵蓋或單以創新創業議題、創業家精神（Entrepreneurship），藉此比較各國的政策資源灌入及最終效率，像世界經濟論壇、全球競爭力報告等。但，尷尬的是，問問路上的民眾，對於創新創業議題卻普遍無感，真的當成不必特別理會、也隨時會存在的「陽光，空氣，水」。

現在仍兼台經院研究員、三所所長的林欣吾，研究專長正是創新政策與策略，包括創業政策、新興產業等，在台經院參與研究工作20多年來，看著台灣創新創業圈「一變再變」，明明經過經濟理論或模型找出的態樣、不久後又消失，他為此向全球創業觀察調查計畫（Global Entrepreneurship Monitor, GEM）調查單位敲門，也曾經歷很長的摸索期，至三年前他把新創所有相關投資人、政策部門、創育組織、產業鏈夥伴及客戶等利害關係人全部拉進來，以生態圈構思台灣自有的新創圖象，更關鍵的是，他沒有循著智庫的傳統作法向政府部會申請研究委辦，而是找上民間的資誠聯合會計師事務所。

2018年第一次進行台灣新創生態圈大調查，一試就獲得初步成果，隔年即吸引經濟部中企處、及今年的科技部參與，理想中的「公私協力」模式水到渠成。林欣吾表示，台經院在調查中秉持中立角色，也會一再溝通參與單位要從公共利益角度著手，進而加值出過去沒有的客觀報告，例如調查結果發現台灣新創事業生態已然不同，現在新創事業家數多、創業者的平均年齡在30歲之後，創業初期的第一桶金主要是自有資金，研究成果和專業論述，讓此份報告成為第一份國際認識台灣新創生態系的入門書。

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