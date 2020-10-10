趙海軍禦美制裁 考驗半導體老將

美國近日將制裁大刀揮向中國晶圓代工大廠中芯國際，意謂中芯將面臨與大陸通訊設備大廠華為同樣的斷供窘境，也考驗著中芯國際聯合首席執行長趙海軍帶領中芯成為全球數一數二晶圓代工大廠的雄心。

與非網報導，1963年出生的趙海軍，從小就展現出對半導體的喜愛。趙海軍曾提到對家鄉遼寧阜新市的一家電晶體廠印象深刻，「我小時候去那裡買過二極體和三極體，裝的單管半導體收聽本地的中波電台，效果很好。」

1980年初期，趙海軍考入北京清華大學半導體專業，他的博士班指導教授是大陸研究半導體的先鋒，包括院士李志堅和教授李瑞偉都是從1958年即開始研究半導體。而趙海軍在就學期間，雖然當時大陸政府不遺餘力的支持半導體產業，曾經引進多條3吋生產線，但他仍深深感受到大陸在該領域的落後。

在清華大學獲得電子工程學系科學士和博士學位後，趙海軍赴美深造，在芝加哥大學獲得工商管理碩士學位後正式進入半導體行業。趙海軍先後在新加坡微電子研究院、美國德州儀器公司、新加坡TECH半導體有限公司擔任管理職務，其中包括在晶圓廠裡管理所有生產及技術的最高主管。

值得一提的是，趙海軍在回大陸前，曾在台灣茂德科技有限公司（ProMOS）擔任過負責存儲器事業群和大中華事業群的副總裁，是唯一一位在台灣半導體企業擔任副總裁的大陸人士。海外發展多年，趙海軍在12吋晶圓生產領域中累積了豐富的生產技術和管理經驗。

2010年，中芯國際以改革之名向趙海軍招手，他也毫不猶豫回國為大陸的半導體事業效力。上任第一年，他就以提升自主創新能力、挖掘產線潛力，改善產品結構、細化管理提升生產效率及提高客戶服務品質四大措施，幫助中芯扭虧為盈。三年後，趙海軍正式成為中芯國際首席執行長兼執行副總裁。

猶記得2019年11月在南京舉辦的「兩岸企業家峰會」上遇到趙海軍，向他發出採訪邀約時，他臉上始終保持著微笑，並含蓄的說「不好意思，現在比較敏感，我們都盡量避免單獨受訪。」顯見他在處理中美貿易戰對公司影響上的小心翼翼。

趙海軍曾說，做晶圓代工廠中的第一名是賺錢的，第二名就基本不賺錢，第三名則是虧錢的，所以一定要爭取做前二名。如今面對美國即將把禁令大刀砍向中芯，趙海軍如何帶領公司因應，業界高度關注。

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