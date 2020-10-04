廣越專訪》放眼疫後 轉投資醫療器材廠

瞄準後疫情防疫商機，口罩、防護衣、手術衣等醫療器材可能變成民眾日常生活的基本配件，廣越總經理吳朝筆指出，正進行評估轉投資一家醫療器材廠的計畫，預計完成後，2021年就可為廣越的營收獲利增添動能。



過去三年來，廣越透過購併及入股方式，取得羅馬尼亞1、2廠，中東約旦2廠及中國大陸星星服裝，在擴充市場占有率及增加產品項目，有顯著的效果，每年營收平均都有20％以上的成長。



在這次的新冠肺炎肆虐全球的期間，吳朝筆對防疫產品、醫療器材在市場所造成的搶購潮非常有感，因此，廣越在今年疫情期間，就已擴增防疫訂單，目前PUMA口罩有70萬個訂單，及Patagonia口罩訂單陸續下單中，可挹注營運動能。



而廣越看中的這家醫療器材廠，是台商在中國大陸100％持有的，目前產線有防護衣、手術衣、舖單及醫療包組合，手中有品牌客戶，產品也有認證，目前年營業額超過10億元，已具有相當的營業規模，如能順利轉投資，廣越就能快速的投入這塊市場。



吳朝筆表示，早在二、三年前，廣越經由國內一家上市櫃不織布企業的牽線，就已注意到這家醫療器材廠，但經過這次疫情，更凸顯這家醫療器材廠的價值，因此，開始積極進行評估轉投資。



吳朝筆指出，廣越的產線如裁剪、車縫、包裝等製作流程，與這家醫療器材廠相當類似，加上廣越的管理比較強、生產效率高，經營入駐後可透過1加1大於2的放大作用，為這家醫療器材廠的營運績效大大加分。



吳朝筆表示，後疫情時代，人類對醫療、防疫的觀念會更加強化，醫療器材、防護衣、手術衣、舖單、醫療組合包的商機，將會持續擴大。



另外，此醫療器材廠的產品全部都有完整認證，包括美、日、歐盟認證，如再透過廣越現有行銷管道、品牌客戶及海外市場生產經驗，廣越預期，無論是客戶數、訂單量及營業額，都會有明顯的成長。



吳朝筆指出，在完成這家醫療器材廠的評估轉投資後，此家企業可望成為廣越子公司，發展空間很大，未來一定可以成為廣越營運成長的強大動能。



延伸閱讀

總座吳朝筆：廣越跟著品牌走 更上層樓

廣越專訪》吳朝筆動靜皆宜 體悟企業經營之道

廣越專訪》談企業接班 三位公子 基層磨練起