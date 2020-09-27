汎德永業事業傳奇 唐家從「兩條金條」起家

豪華車經銷商汎德永業股票即將掛牌上市，上市前的現增股競拍、公開承銷抽籤，引起投資熱潮，看好將成上市車股的新豪門，行事低調的汎德永業二代唐如萱、唐榮椿、唐慕蓮三姊弟，也因IPO案再度成為鎂光燈焦點。

唐家從「兩條金條」起家，打造了縱橫台灣汽車市場近半世紀的事業傳奇。被問及成功的秘訣，汎德永業集團總裁唐榮椿說，就是秉持集團創辦人唐誠「契而不捨、莊敬自強、管理取勝」的理念，認真經營。

2020年車市因疫情上沖下洗、劇烈變化，問及唐榮椿對後市的看法，他認為公司業績起伏、車市景氣循環都是常態，就連蔓延全球的新冠肺炎疫情，他也淡然看待，坦言經營事業只怕「打仗」，因為仗一打，什麼都沒有了！兩、三年前原本就要IPO的汎德永業，正是因兩岸關係緊張而暫緩。

唐榮椿回憶，1949年上海碼頭擠滿逃難人潮，他們家很幸運搭上倒數第二班船來到台灣，「電影《太平輪》的情節，活生生在我家上演！」當時父親（指唐誠）身上只剩21條小金條，扣除被友人騙走的十條，到2005年初父親逝世，保險箱內還剩九條金條留給他們三姊弟，可以說整個汎德永業集團的事業傳奇，是從「兩條金條」起家。

他說，早年為爭取代理權、增加供車配額，多次陪父親遠赴德國原廠，耐心等候、低頭向對方主管請託，靠著「鍥而不捨」的精神，拿下BMW代理權，從最初一年只賣99輛，到現在一年銷售超過1.5萬輛的規模，成為BMW第一大的海外代理商，「A咖中的A咖！」

唐榮椿表示，汎德永業經銷的品牌之一，原本給台灣經商的毛利低於其他國家，他秉持父親鍥而不捨的精神，長期耐心爭取，加上蒐集完整的證據與資料，終獲原廠點頭調高銷售毛利率，給台商較為公平的待遇。

唐家的成功除了契而不捨的努力，唐榮椿說，汎德永業也有三分運氣。當年他父親為了如何賣出手上多達700輛的金龜車而傷透腦筋，結果政府突然宣布管制汽車進口，這批車瞬間從燙手山芋變成奇貨可居，此一機緣讓唐家賺進了第一大桶金，奠定今日事業版圖的基礎。

如今唐家三姊弟年過70，到了該交棒的時刻，面對下一代不願接班，但又希望父母打拚一輩子的事業能延續下去，決定仿效BMW、保時捷大股東的做法，推動公司股票上市，讓經營權和管理權分離，走出家族事業的框架，唐家第三代當個聰明且快樂的大股東就好。

唐家三姊弟認為，透過IPO讓公司「脫光光」，財務、營運狀況全部攤在陽光下，接受政府機關、上千投資人股東的嚴格檢驗，會促使公司營運更健康，能吸引優秀人才加入，更期待藉此打破「富不過三代」的魔咒，讓汎德永業可以永續經營。

更多星期人物

入股亞太電 井琪扮關鍵推手

張一明 開闢退休理財新藍海