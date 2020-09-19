郭尊華 助企業數位化轉骨

數位轉型行之有年，尤其5G時代來臨，不少企業開始重視並增加投資，但沒有確切的方向與目標，不知道和不敢試的大有人在。VMware全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華表示，其實數位轉型就是在與時間、技術、大環境賽跑，遇到天災人禍時才能檢視投資成果，以今年新冠疫情來看，提前布局轉型的業者，抗壓性相對較高。

郭尊華曾任職於賽門鐵克、富士通、北電網路、阿爾卡特網路、EMC等多家跨國企業，加入VMware前，也在多家上市公司和私人企業擔任顧問兼委員會委員，執行策略發展和投資規劃，長年致力於協助企業數位化轉型和團隊建設。

2016年加入VMware後，郭尊華屢獲殊榮，在「2017中國創新峰會」上獲得「年度中國最具創新數字科技領軍者」榮譽，並被《電腦商情報》授予「十大年度人物」稱號。2018年他三次問鼎Cloud Connect China雲鼎獎「年度中國最具影響力人物」榮譽。2019年更憑藉卓越商業智慧及成功業績，四度蟬聯《數字商業時代》「智造中國年度商業領袖」。

郭尊華提到，新冠肺炎爆發下，市場看似因封城隔離放慢了速度，但他深刻感受到工作變得更忙碌。疫情期間除了持續創新技術外，最明顯的是與客戶的交流更加頻繁，因為各行各業停擺，讓業者感到不安，尋求數位化轉型的必要性和急迫性頓時顯現。

郭尊華表示，數位轉型有助於加速實現企業的目標，也能在突發狀況發生時，採取已預先部署的方案，彈性應變大環境的變化，像此次疫情爆發，不少產業面臨緊急上線的問題，如何管理、運作、營運都是挑戰，也因此體會數位轉型的重要性。

而今年5G網路在台灣開始商轉，5G高頻高速、低延遲的特性，將加速資料傳輸速度，猶如數位轉型的催化劑，不論是企業專網、物聯網等5G應用發展，郭尊華預期都將快速提升數位轉型的成效。

郭尊華表示，近年人工智慧、機器學習、雲端運算等技術的分析應用愈來愈成熟，促使企業必須加速導入數位轉型，如金融、科技、電信、醫療，因為市場需求及變化加速，同時高度仰賴資訊交流，成為數位化轉型的先鋒。但事實上，農漁業、製造業、零售業等傳統非技術領域的行業，透過技術整合達到降低成本、優化流程、加速生產，逐漸轉型為自動化生產、智慧製造、智慧零售等，也能在全球市場上有效提升競爭優勢。