陳正祺 台美關係絕佳棋手

台美關係最近頻有嶄獲，甫上任經濟部政務次長的陳正祺，曾駐美國多年，正好恭逢其盛，可大大一展雙邊及多邊諮商，與各部會溝通的長才，同事們都開玩笑說，「陳正祺，『正』好是『棋』手」。

520之後，內閣人事更動，沈榮津轉任副閣揆、王美花接掌經長，至於王美花的遺缺，考量業務分工布局，外界早就把人選目光，瞄向3月才返國接掌國貿局長的陳正祺。陳返國接國貿局長不到100天，不但對這項人事意外，連經部內部都跌破眼鏡。據悉，王美花看中他，主因二人年輕時在智財權諮商常有互動，對其印象深刻且信賴，最近對經部業務常委以重任。

從美國衛生部長阿扎爾8月來台訪問四天，8月底經長王美花與美國亞太助卿史達偉進行視訊對話，再到美國務院次卿柯拉克來台訪問，在在顯示台美關係邁向新里程碑。雖然台美關係大躍進是中美貿易大戰及新冠疫情等外在形勢使然，但曾擔任駐美副代表的陳正祺恰好在這段台美最友好時期，返國接掌經貿重任，身邊友人都拿他名字開玩笑：「正逢其（棋）時」，認為他是協助王美花處理對外經貿事務很好的「棋手」。

輔大法律系、美國喬治華盛頓大學比較法學及經濟行政法學雙碩士的他，頭腦清晰，心思縝密，分析事理透徹，表達能力很強，反應聰敏，且親和力相當高，在同事眼中無負評，處理經貿業務手法也很細膩。

他自謙生活很無趣，是個「無聊」的人，但同事們卻認為他談吐幽默。問他有無休閒或紓壓方式，他說每天工作滿檔，只要把手邊工作做完，「就是最好的紓壓方式」。其實他周六上午一有空，都會偕同夫人去享受二人世界的早餐來放鬆一下。平日的休閒，會看看書，看看國際經濟情勢的報導或簡報，說來說去，全是埋首在工作中。

與陳正祺共事過的官員，都對他的執行力讚不絕口。一位官員說，疫情期間，大家為了怎麼幫廠商把東西賣出去而想破頭，有同仁開玩笑說：或許可效仿年輕人時下最熱門的「線上直播主」把貨銷售出去，陳正祺一聽覺得可行，立即指示同仁開始發想，包括加強數位貿易輔導、視訊採購洽談、線上小型機動團、數位行銷服務團等，協助出口商在疫情中轉型。

陳正祺非常重視效率，對於「能做、可以做、值得做」的事情，都會火速交辦、絕不會拖泥帶水，可能是外派經驗，讓他養成隨時待命習慣，他幾乎全天候都在工作，從早到晚都秒讀社群訊息，接到電話時時充滿朝氣聲音，讓同仁不禁懷疑「次長到底有沒有在睡覺？」

陳正祺的親和力，展現在他與同事日常的相處，與他熟識的官員說，外派期間因人手少，什麼事都要自己來，在事前準備工作時，不論是搬重物、印資料、確認座位表等，在別人眼中是雜事，他都親力親為。

這些與他早年派駐日內瓦、比利時兼歐盟等歷練有很大關聯。在我國未入會（世貿組織，WTO）前，陳正祺曾跟隨前經長陳瑞隆在日內瓦打拚，當時陳瑞隆都挑中一時之選人才進駐日內瓦。陳正祺和少數二～三位同事，與中南美洲、非洲、阿根廷及印度等部分敏感國家打交道，見識總理事會、委員會、雙邊入會諮商，舉凡工業、農業、服務業等各種領域，大大小小上百場戰役，及各地舉行的部長級會議，無役不與，汲取對外經貿無數養分、人脈及經驗。

陳正祺曾打過WTO美好一仗，上任時被王美花賦予經營和各國雙邊經貿關係的重任，未來在台美BTA（雙邊貿易協定）諮商、TIFA（貿易暨投資架構協定）互動，甚至加入CPTPP等區域經貿組織，都有很大的舞台可以揮灑，以經貿老兵的經驗及人脈，傳承給經貿新兵，帶領台灣對外經貿走向新的一頁。