星期人物》楊金龍戰熱錢 獲A級肯定

央行總裁楊金龍9月17日主持過就任以來的第11場理監事會議，也代表他的這個任期已經過半，觀察今年遭逢新冠肺炎全球肆虐，在貨幣政策的因應上，展現出更為精準、透明、有效率，預料環球金融雜誌（Global Finance）近期將公布的年度央行總裁評比，若順利拿下第二個A，可說實至名歸。

回顧楊金龍2018年2月26日就任後，赴立法院財政委員會答詢，及隔月的3月主持第一場理監事會後記者會回覆記者提問，外界普遍感覺表現顯得生澀。當時市場看法認為，畢竟他接手自前總裁彭淮南、中華民國史上在位最久的央行總裁，更是創下世界紀錄的14A總裁，各界早已習慣功力深厚的彭總裁，「這是需要時間的」。

2018年及2019年，楊金龍主要是在力戰熱錢，維護新台幣匯率的穩定為首要任務，不同的是，他就任時即宣示，央行的政策將朝更透明開放的方向努力。因此過去央行進場調節匯率，一直是「只能做、不能說」，但2019年以來，央行數度主動發布新聞稿對外說明，以外匯存底進場調節匯率，為本於職責維持外匯市場秩序，且不論是急升或劇貶，原則均一樣，沒有外界所說的「阻升不阻貶」。

力戰熱錢的成效，讓楊金龍2019年他第一次的美國環球金融雜誌全球央行總裁評比中，就一舉拿下A級總裁的肯定。觀察長期以來，各主要國家央行，首次就拿A級可說相當罕見，就連他的師父、14A彭總裁，也不是第一次就拿A。

且正所謂「時勢造英雄」，在楊金龍就任將滿兩年的前夕，遭逢新冠肺炎全球大爆發，各地陸續封城、經濟活動幾近全面停擺，各國無不陷入烏雲罩頂，主要央行救市總動員。他全力配合政府紓困政策，除了大刀闊斧將政策利率一口氣降至歷史最低水準，重貼現率下調1碼（0.25個百分點）至1.125％，更推出首見的「定向寬鬆」，即2,000億元規模的中小企業貸款專案融通，展現貨幣政策的精準、透明、高效率。

楊金龍當時強調，降息1碼才有感，更能充分發揮貨幣政策的效應，至於推出中小企業貸款專案融通，則是為了「直接打到」最亟需紓困、財務相對弱勢的中小企業。執行以來至今的成效證明，國內流動性極其充裕，資金動能足以因應經濟重大衰退的衝擊。中小企業貸款專案融通的及時雨，更反應在今年1～7月退票金額創歷史新低紀錄。

尤其今年以來，楊金龍赴立法院財委會報告並備詢時，多位立委直接公開稱讚，「楊總裁功力愈來愈好喔」。及第一、二、三季理監事會主持會後記者會，及回覆媒體提問，過程相當流暢，答覆切中要旨，不少記者私下也說「總裁現在變強了、很不一樣」。

環球金融雜誌每年大多9月公布的央行總裁評比，2020年是楊金龍的第二次評比，以他今年在面對疫情重大衝擊，於貨幣政策上的精準、透明、高效率等表現，將可順利拿下第二個A。

展望後疫情時代，楊金龍將進入任期的下半場，由於經歷上半場的戰熱錢、疫情下紓困救經濟，在貨幣政策上的適切舉措，顯現功力已快速增長，未來預料必可見招拆招、游刃有餘，今年如2A入袋，接下來3A、4A想必也是理所當然。