創投公會新任理事長 邱德成 用4天閃電當選

益鼎創業投資董事長兼總經理邱德成，8月中旬當選中華民國創業投資商業同業公會第八屆理事長。向來極為低調的他，遲至改選前夕才決定參選，只有4天時間競選的緊迫下，加快動員業內人脈資源，而選舉大勝的結果使得前任的「人事規劃」大翻盤。

邱德成也在新一屆理事會中，安排4位業者新任副理事長：國泰創投董事長張仁和，萬大創投總經理蔣為峰，台新創投總經理林宇聲，東博資本創投董事長李明山，意在為創投業者重新確立公會的平台角色，作為部會政策、產業投資人，及新創圈的協調溝通。

邱德成在公會理事長競選上可以速戰速決，最大支持來自於他本身就是國內創投業的最大業者，31歲創立益鼎創投，迄今已成立13家創投公司，投資過的公司多達400家，是台灣最大的單一創投管理集團。打從公司營運順利以來，他就有回饋產業的心意，過去一直都有參與公會理事會，若不是6年前「有人說話不算話」，他改為出任股權投資協會理事長，同樣也在推動產業投資，只是站在資本市場的另一端。

創業投資英文是venture capital，股權投資是equity investment，兩者都是直接金融領域，以機構法人或高資產富人的大額資金進行產業投資，前者偏向上市櫃之前或早期投資，後者則是以併購交易整理老股。在歐美資本市場，這兩類其實都在另類投資領域（alternative investment），意即不經過金融機構、採私募方式取得投資資金，由基金管顧經理人全權負責，包括和律師溝通投資條件、持股占比等契約細節。

邱德成從年輕時就是創投經理人的角色，二十多年來併肩產業發展、企業轉型，不開會的周末時間都在看公司財報和創新技術，愈看更深，累積的可運用資金愈來多。

邱德成是清華大學核子工程學系學士、政治大學企業管理研究所碩士，「理工＋企管＋財務」在創投業極好發揮。除了31歲創立益鼎創投，他還曾以34歲擔任台灣人壽保險公司副董事長，負責台壽保550億現金的操盤人，需兼顧資產品質、獲利、風險控管、流動性等等，長短期資金還要管理要得當。

許多的實戰經驗轉換在產業規模約1,500億元的創投基金，他現在能同時操盤13家創投、管理上百家投資事業，兼任數十家未上市公司董事成員，還游刃有餘可以接下創投公會理事長的重責。

台灣創投業和台灣科技製造業緊緊相依，也都有過西進的篇章，為中國大陸建立起中國創投業和紅色供應鏈，邱德成的益鼎創投集團是極少數堅守台灣的創投業，專注投資於國內光電產業、IC設計等。如今科技製造業回流台灣重新布局，西進的創投業卻帶不回大陸人才，益鼎培養的本地創投人才花開葉散，包括創投國家隊台杉投資也有益鼎旗下轉任。

邱德成現在更要以公會平台，為創投業啟動四大改革工程：1.即刻為創投業界進行體檢，2.傳承年輕世代，培養年輕專業人才在創投業發展，3.以南向作為台灣創投國際化策略，結合東南亞創業同業擴大投資綜效，4.前瞻產業投資，以台灣為優先，包括AI、長照和地方創生。

「創投資金攸關產業升級，創投業的世代傳承需加快進行」，邱德成認為，時值台商回台投資潮流，曾為台灣科技業奠基的創投業，現在時機是最好的重新再出發。

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