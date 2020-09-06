國貿局長江文若 具貓奴特質的經貿尖兵

經長王美花8月31日與美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）對談，並開啟下一個更高層級的對話契機，國貿局長江文若就是重要幕後推手之一。她的親力親為、細心的個性，妥善處理各種涉外事務，有望成為未來台美經貿諮商的要角。

江文若8月中甫出任國貿局長，當時王美花就交付她重任，希望在她帶領下，對外經貿關係能在中美貿易戰、疫情封鎖邊境等挑戰下，突破困境，找出業務新亮點。江文若在上任之初即透露玄機，指上任後將襄助部次長等長官與其他國家進行雙邊諮商及合作對話。

身邊幕僚透露，江文若是個貓奴，具備了細心、善於觀察、主動積極的「貓奴」特質。

談到貓咪，江文若語氣變得很柔軟，她笑說，家中兩隻貓分別是12歲、與14歲半，當初會踏上貓奴這條路，是因為從小家裡就養貓，當初在商業司任司長的時候，在機緣下去了中途之家、帶回了剛出生的小貓。

江文若說，貓咪在6個月時，發現牠有不正常喘氣，檢查出心臟病，當時就帶著貓咪到處尋醫，也決定在9個月時讓其接受手術，「牠是全台第一隻動心臟手術的貓咪」。最後在江文若悉心照料下，貓咪現在已經14歲半了，有腎衰竭的老化症狀，現在除了工作之外，她的生活就是照顧貓咪。

其實，江文若有個幸福的家庭，兒子已在上班，同為政大法律系學長的老公，現在銀行界擔任法遵長，夫妻二人都是「貓癡」。有趣的是，據友人透露，她家裡工作地方全是貓的圖樣，舉凡墊子，杯子，吊飾，裝飾，全都是貓。

不只是貓癡，江文若還是個咖啡控，二十多年前咖啡還不是很流行時，她就有咖啡癮了，常能走在時代流行的尖端，一如穿著雖然中規中矩，但隱約可看出她的時尚品味。

31日王美花出席華府智庫傳統基金會主辦「後疫情時代臺美經濟關係」線上座談會，準備約20分鐘的報告內容，暢談台灣電子業、資訊業、半導體業在美加深投資，台灣也實踐美豬與美牛承諾等因素，證明台灣是一個可以信賴的合作夥伴。

據了解，江文若升任局長後，立馬著手處理王美花與美國官員對話平台事宜，著力甚深，此事是駐美代表處與美國國務院、外交部與美國在台協會（AIT），及經濟部駐美經濟組等單位，從8月下旬開始密切討論，預先安排對話內容、期望透過對話釋放的訊息等細節，掐住以資通訊供應鏈合作，連結到台美洽簽BTA等重點主軸。

由於整個過程只有少數人知情，江文若對這件事幾乎親力親為，在各方需求中找到平衡點，且在很小的幕僚圈裡、以最快速度完成所有事情，達到亮眼的成果。

當天線上視訊座談會進行時間較晚，為讓這場線上座談會成果透過媒體迅速傳達台美對話重大成果，江文若帶著同仁整理座談會包括駐美代表蕭美琴、助理國務卿史達偉、及經長的談話摘要，會談一結束10分鐘迅速發布新聞，讓外界看見台美經貿關係向前推進一大步。

江文若細心穩健及貼心的表現，是經長身邊一名不可或缺的經貿尖兵，假以時日，台美將展開BTA或FTA的諮商，她會有更大揮灑的經貿舞台。

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