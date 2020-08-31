中鋼專訪》感念趙耀東 翁朝棟努力擦亮招牌

「趙先生是影響我職場最重要的貴人！」中鋼董事長翁朝棟口中尊稱「趙先生」這位貴人，正是中鋼創辦人趙耀東，他說，趙耀東影響他最大的，除了中鋼的企業文化與精神外，就是「無私和使命感」觀念，說到動情之處，翁朝棟感性的表示：「為了中鋼下一個50年，身為中鋼人，有必要將趙耀東辛苦建立的企業文化和精神，努力延續和傳承下去，希望能再擦亮中鋼這塊招牌。」



談到趙耀東，翁朝棟總是肅然起敬，他回憶說，當年趙耀東在越南胡志明市蓋紡織廠時，政府把他找回來建大煉鋼廠；而他則是「身為趙先生的子弟兵」卻被派往越南協助興建冷軋廠，相當於建一座海外的「新中鋼」，並在越南5年之後回台，並接下中鋼的總經理、董事長位子，回想起來很有傳承交棒的意味。



翁朝棟認為，中鋼企業文化和精神很重要，他深知到海外建廠，是為誰而戰，為何而戰，也背負著中鋼的文化和精神能夠傳承延續下去的使命感。



中鋼成立49年來，從基層做到董事長，屈指可數只有王鍾瑜、宋志育（一年任期），至今有翁朝棟，這是中鋼的傳承體系。翁朝棟69年進中鋼時，趙耀東擔任董事長，他對品德要求甚嚴，曾對員工們說，「有德無才可以用，有才無德不能用，有德有才最好」，這就是趙耀東的用人概念，這觀念也深植在他的心上。



翁朝棟說，記得有一次有人向趙耀東反映，中鋼培養這麼多人才，若被挖角了怎麼辦？沒想到趙耀東回說，中鋼培養的人才若給其他企業用，等於給國家用，有能力再培育就是，他並勉勵同仁，「要有播種者的精神」，繼續將種子播種在國內，培育更多人才，提供企業用，也等於給國家所用。



也因此，近年來，中鋼為培育人才設立了退休人才庫，並成立產業服務團，專門來幫助下游業者，也讓這些中鋼人才，即使退休了還可以繼續貢獻服務社會。

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