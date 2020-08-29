台灣本田豐田誠赴台就任 繞了大半個地球

一場新冠肺炎疫情，讓台灣本田汽車的新社長豐田誠（Toyoda Makoto）的就任之路，走得曲折，耗時超過兩個月、繞了大半個地球，才來順利抵達台灣。

現年52歲的豐田誠，是台灣本田汽車成立18年來最年輕的社長，巧合的是，他入社的2002年，也正好是台灣本田公司的誕生年。

事實上，台灣本田的社長早在2020年3月底、4月初就該交接，然受到疫情影響，豐田誠前一個工作－秘魯本田社長，因繼任者遲遲無法到任，加上秘魯鎖國，讓他被迫在當地多待一個多月，才搭上日本撤僑班機，回日本後好不容易熬滿14天的隔離期，馬不停蹄飛來台灣，在台灣的防疫旅館住滿14天後，再自主管理一周後，才正式到台灣本田公司上班；豐田誠這趟就任之路，整整走了兩個多月、飛了大半個地球才完成。

在全球汽車市場上，本田（Honda）、豐田（Toyota）兩個日本汽車品牌堪稱勁敵，豐田誠頂著對手品牌的姓氏在本田汽車工作，是否會有所不便，他笑說，一開始的確會被人家開玩笑，但其實沒有任何影響；在豐田汽車也有很多姓本田的員工，對於「本田的豐田社長」名號，他已經很習慣。

事實上，豐田汽車駐台主管就曾出現本田先生，是總代理和泰汽車的前任執行副總本田隆廣；鈴木（Suzuki）汽車台灣子公司金鈴汽車現任社長，名為鈴木忠臣，更是一絕。兩人共同的特色，都是任內營運業績明顯成長，台灣本田上下也視新任的豐田誠社長為「福將」，期待能帶來業績新高峰。

豐田誠2002年進入本田汽車工作後，長期派駐海外，歷任英國、巴西、秘魯等三國，累積不少銷售戰功，這次轉戰台灣，本田上下對他充滿期待。

豐田誠認為，台灣消費者勇於接受、嘗試新事物、新科技的特性，讓他印象深刻，他舉例，台灣民眾對於SUV（運動休旅車）接受度很高，市場從轎車為主的局面，快速轉變為以SUV為主流，台灣本田過去幾年果斷調整國產車型，導入CR－V、HR－V兩款SUV車，在目前國產車品牌中擁有最多的SUV車型，也收到了推升品牌市占成長的效果。

豐田誠一上任，立馬針對主力休旅車CR－V，推出新改款車型，訂出年銷2萬輛的高目標，同時宣示要加快本田新車、新技術、新服務的導入速度，暗示2021年將一口氣導入至少三款全新車型，力拚業績再攀高峰。