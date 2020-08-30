摩根士丹利柯之琛 帶頭建立台灣人才庫

摩根士丹利深耕培育台灣在地人才，台灣的實習計畫已連續實行18年，續航力十足，不論在本土或外商大企業中，堪稱對暑期實習計畫重視度最高代表，摩根士丹利台灣區執行長柯之琛正是居中扮演建立台灣人才庫不可或缺的推手。

摩根士丹利2019年全球實習相關計畫招收1,300多人，2020年遇到新冠肺炎疫情的大挑戰，最終還是錄用1,400人以上，人數甚至比2019年更多。柯之琛說，摩根士丹利2020年要給錄取的實習生通知書時，正好遇到疫情最嚴重時候，當時多次與合作的頂尖大學，以及錄取學生溝通，決定實習計畫雖延後、但依舊進行，台灣2020年共有十名暑期實習生，實習時間則由十周縮短至八周。

大摩的實習計畫既然是為了廣招優秀年輕學子，自不在申請的科系別上設限，柯之琛指出，除了研究與交易部門的實習生，依舊來自傳統的財金背景，實習計畫還曾納入台大電機系學生進入摩根士丹利的IT部門，今年亦錄用一名法律系背景學生，充實台灣企業稀缺的法遵人才庫。

摩根士丹利還開業界之先，深入校園舉行與大摩管理階層喝咖啡活動（Coffee with manager），總經理直接前進學校與優秀學生對談，介紹摩根士丹利，旨在讓部門主管主動向學生介紹公司文化、意識形態，吸引價值觀與企業較相近的優秀學生。

柯之琛打趣道，這樣貼心的舉動當時「嚇壞」一眾莘莘學子，學生甚至不曾想過摩根士丹利如此看重校園徵才，竟出動許多部門主管前進校園，但事實上，正因大摩不惜投入資源延攬人才，喜獲更高素質實習生，達成多贏局面，方蔚為校園實習計畫徵才美談。

想要參與摩根士丹利暑期實習計畫，對實習生候選人可不是件容易的事情。初步符合資格書面審查約200多人，柯之琛會自己一人把所有實習候選人的備審資料與履歷全看過一遍，再經五道關卡層層篩選，很多部門主管、同事均投入一定時間在面試實習生上面。

摩根士丹利在暑期實習計畫、厚植台灣人才上，投入如此高的心力，其實也陸續收到意想不到的回饋。柯之琛說，2020年台灣辦公室曾有一個職缺，在該專業領域需要年輕有活力的新人，便直接找上兩年前表現優異的實習生，「與其花一小時去面試，更棒的是可以選擇一個已經相處、合作過的實習生。」且這可不是唯一例子，柯之琛強調，類似經驗過去多年時常發生，當新的工作出現、對的人便走進來。

柯之琛發展大摩在台業務、重視培育在地人才不遺餘力，最近對新冠肺炎造成的工作與生活形態大轉變，亦投以高度關注，一面重新審視未來業務機會，同時思考對人才需求標準是否隨之不同。

有趣的是，柯之琛回憶，大摩在防疫分散辦公初始、欲將員工分拆成進公司與在家辦公兩團隊時，「很多同事深怕工作效率降低，都不想回家做」，隨技術人員到府服務，設定連上公司網路，而且因不能出差而空出的預算，可以拿來升級辦公設備，久而久之，很多同事反而已習慣在家工作。

柯之琛另分享，疫情期間，幾乎所有學校都說要把課程轉為線上教學，但事實上，要把每個實體課都轉成線上，沒有那麼容易，加上學校原本提供的功能不只傳授知識、教材，還包括使用設備、面對面人際交友網絡等面向，這些原本在「無疫情」環境中設計而成的客觀條件，現在面臨很多挑戰，當然也會牽動到教育體制、課程設計的變化，最終影響衡量人才標準的不同。