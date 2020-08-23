上奇專訪》上奇攜手惠普 布局3D列印新藍海

除了雲端、數位印刷以外，上奇近期也切入3D列印產品切入新藍海，取得美商惠普HP 3D列印產品代理權，雙方將攜手推進智慧製造新契機。上奇董事長許承強表示，3D列印成本低，可以客製化與量產化，將會是未來的趨勢。

隨著科技發展引領製造業走向數位化的趨勢，3D列印的應用開始在世界各地崛起。尤其是在後疫情時代，製造生產趨勢隨市場移動，轉為分散性供應鏈，產量與售後服務彈性需求都大幅提升，智慧製造（Smart manufacturing）將會是廠商未來在部署上的必經過程。

至於3D列印的應用相當靈活，從汽車、醫療到家電等終端產品，以高端製造技術切入傳統產業，運用得宜的話可發揮最大效能，大量製造、少量零件單一生產或組件一體成形，將可以大幅降低耗損與運作成本。而省去模具設計環節，製程時間甚至能直接縮短三分之一。

此外，3D列印除塑料外，也可以換用金屬、陶瓷，未來將有更多材料可選擇，如鋼材、鋁材或更先進之塑料等，突破現有技術範圍，目前已有國際汽車大廠品牌商正式將3D列印應用於生產線及市售車上。

上奇繼2012年代理HP Indigo數位印刷設備，成功打開智慧包裝創新應用市場。許承強表示，過去上奇一直在觀察3D列印產業，而智慧製造的時代一定會來，上奇先透過取得惠普HP 3D列印產品代理權，先在市場上插旗，未來將把3D印表機解決方案聚焦推進台灣製造產業，為關鍵的科技製造戰佈下第一盤局。

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