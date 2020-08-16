喬山專訪》對抗疫有自信 今年營運不會太差

疫情打亂全球企業營運布局，不過，喬山總經理羅光廷很有自信地表示，公司營運較具彈性，且營運基礎還可以，今年上半年營運雖落後，但依公司目前接單來看，今年第三季營運可追平去年同期，第四季營運會超過去年第四季，使得今年營運成果與公司原預算目標不會差距太遠。



面對疫情，羅光廷侃侃而談喬山因應對策，因居家運動興起，家用產品銷售直接受惠，為掌握商機，喬山已加大家用產品鋪貨及提高家用產品毛利。由於喬山擁有台灣廠、大陸嘉定廠、興順廠、越南廠、美國廠，堪稱是全球健身器材業界最大生產基地，因場地與設備喬山都已準備好，加人就可迅速拉大產能。



其次，喬山會加大越南廠的家用健身器材產出，越南人工成本比大陸低15％，外銷美國的健身器材，又比大陸外銷美國少了7.5％的關稅，兩者逾20％價差，所以越南廠出貨愈多，家用產品獲利就會拉高。



喬山預期今年底及明年商用健身器材市場會很旺，因此，旗下各製造基地的產品別將做調整，大陸上海嘉定廠將不再生產Horizon家用產品及Matrix品牌零售健身器材，預定年底會完成移轉至越南廠生產，屆時上海嘉定廠與台灣廠一樣，都全部轉做商用產品。



再者，喬山要開通主要國家的家用通路，因喬山在各大國家都設有行銷子公司，可很迅速打開當地前三大購物平台並開始供貨，他5月下旬下令執行，預計今年第三季可在各大購物平台開設，例如，東南亞最大網購平台Lazada、新加坡蝦皮購物，及美國的亞馬遜等。疫情後，預計第三季會看到喬山家用業績會大幅上揚，第四季會更高。



喬山還會強化美國自有通路發展，今年還會開新店，預估今年第二季之後，公司電商業績有三至四倍成長；零售店業績成長1.5倍，就算台灣沒有什麼疫情，業績也有15％的成長。喬山將提高產品客單價，會先把產能調整，移到生產中、高檔價位的家用產品，可提高公司毛利及業績。



疫情後，羅光廷透露，喬山的健身器材也朝向含有內容（Content）式產品發展，像美商派樂騰（Peloton）一樣，預定今年9月中推出包括互動運動器材，包括互動的鏡子（mirror）及健身器材等產品，也會在亞洲主要大國加以推廣。



羅光廷認為，基於線上、線下平台共同存在，喬山的美國、台灣、大陸及東南亞等地，要強化專賣店與電商結合；另歐洲地區專賣店則會集中在電商與Content式產品投入，藉以擴大世界各地營運布局。

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