證交所副總陳麗卿 在適當時機 作適當說明

台灣證券交易所為與國際接軌，近年來致力於推動新交易制度，曾在交易部擔任協理多年、現任證交所副總兼發言人陳麗卿，無役不與、功不可沒。

思慮邏輯清晰的她，不管在過去解說新交易制度，或現在代表證交所對外發言，四平八穩的風格，總是在適當的時機作適當的政策說明。

陳麗卿是證交所第一波以招考的方式進入證交所。與陳麗卿約前後期進入的相關人士指出，在民國75年前台灣證券市場不受外界注意，薪水也不怎麼樣，直到75年之後證券市場慢慢熱起來，約民國76、77年才開始對外招考，包括現任證交所總經理簡立忠、副總羅贊興及陳麗卿等高層，就是當時透過招考進入，如今成為證交所董事長許璋瑤最強的三個支柱。

證交所董事長、總經理向來都是由政府指派，發言人也常是空降，這種情況，不管是藍綠執政，都是如此，但現任證交所總經理簡立忠與發言人陳麗卿，都是證交所「土生土長」，開啟了證交所新的里程碑，不但為證交所「專業」形象更提升，也為過去長達數十年人事升遷暢通，注入新的活力。

據一位與陳麗卿共事多年的證交所同事私下形容，「待人客氣」、「是一位非常溫暖的人，連對同事家屬也常會關懷」，「不過，她也是一位做事非常有原則的人！」。

另一位證交所同事也說：「她是證交所第一批招考進來的優秀人才，曾在證交所公共關係室，與媒體互動，深黯媒體需求，因而不管過去在第一線的上市部或交易部，甚至於近年來擔任發言人，總能了解媒體的需要，並適時作完整與清晰的說明。

這幾年台股最大的大事就是，終於衝過30年前的12,682點紀錄，登上歷史新高13,031點新紀錄，這對於證交所30年來全力推行新商品、積極推動公司治理、進行更完整的交易制度等努力來說，是一個值得高興的日子，不過，證交所沒有任何慶祝行動，以平常心看待，陳麗卿也低調表示，「所有工作，都是證交所同事做的！」

陳麗卿進入證交所至今超過32年，二年多前獲拔擢升任證交所副總，並接任發言人，細數她在證交所的歷練，在各處室皆有專業經驗，包括財務部、秘書室、稽核室、交易部、上市部等，不管是證交所內部管理或第一線業務及法規制訂等，陳麗卿資歷十分完整，對於她目前擔任發言的角色，可以說是無往不利，每當有重要政策發布，均可作清楚說明，即使有些業務非他主管，也會先了解後再完整，且有耐心地回覆記者的問題。

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