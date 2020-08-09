友訊董事長李中旺逆襲回歸 領友訊轉型

大者恆大的趨勢成型，在5G當道下，以往被認為不起眼的網通廠瞬間成了兵家必爭之地，整併者有之，硬生生易主的有之，但在這波網通整併潮中，人生起伏最大的一個恐怕非李中旺莫屬。

過去一年間，李中旺從堂堂的明泰董座被打入黑名單，只剩董事虛位，又靠著法律攻防戰逆襲，撕掉「背信忘義」、「叛將」的標籤，回歸母公司，成為友訊正牌董事長，中間的心情轉折實不足為外人道矣。

形容自己個性靦腆低調，只想把事情做好，對於權力興趣不高的李中旺，應該從沒想過自己的人生會有這麼戲劇化的一天。

李中旺和友訊的關係最早得追溯至1986年，當時李中旺和含高次軒在內的四位夥伴攜手創立了友訊科技。公司成立後，一切以高次軒為馬首是瞻，憑藉著和高次軒多年的默契與互信，李中旺成了「MR.YES」，公司要他主導研發，他就去；要他管工廠，他也去；要他接技術長、總經理或副董，他一樣二話不說。

期間友訊曾二次出缺總經理，也都是由他臨時頂上；等到新總經理報到，他又配合退下，就連民國92年友訊將ODM/OEM事業部門做分割，新成立的明泰也是由李中旺親自操盤。

原本好好坐穩明泰董座的李中旺為了在友訊之外，再給明泰一個厚實的臂膀，遂於民國107年主導了明泰公司辦理私募，引進佳世達公司進入董事會，但錯在李中旺一直以專業經理人自居，因此在帶領明泰的這幾年間，他從未增持過明泰公司的持股到1％以上過。

不料今年5月和李中旺早有嫌隙的友訊祭出奇襲，由友訊的法人代表在原本只有例行議案的董事會中，提出變更董事會議程，提案更換明泰董事長，改由佳世達法人代表黃文芳接任明泰董事長，不料該案最終以五比三通過，且立刻生效，就這樣李中旺被請下了坐了18年的董事長寶座。

當變生肘腋時，李中旺可謂是完全沒有招架的餘地，只能錯愕以對。

對於友訊、明泰，李中旺有著不能切割的情感，對於自己親自引進的佳世達，李中旺則有著矛盾的情結，這也是李中旺在面對友訊、佳世達、明泰三方捉隊廝殺時，最難調適的部分。

不過隨著塵埃落定，由子公司明泰回歸母公司友訊的李中旺終於又找到了一展長才的天地。

面對友訊的未來，李中旺心中自有一把尺，儘管友訊已負虧經營了多年，過去5年間，僅2018年每股小賺0.16元，其餘年度全都繳出赤字成績，但李中旺還是懷抱著信心，認為，在網通科技快速演變中，「友訊迎頭趕上，仍然大有可為」。

為了和友訊共度難關，李中旺還特別為友訊量身打造出五大戰略，包括適時推出傑出的Wi-Fi 6與6E產品扭轉頹勢，重塑領導品牌形象、發揮全球據點的力量，迎接企業數位轉型浪潮、利用中美貿易戰的矛盾，從中取得最大利益、與ODM網通廠策略聯盟，攜手爭取世界市場、對內以AI進行管理，以減少人治，並提高效率與精準度。

這五大戰略能否奏效？因李中旺才剛就任友訊董座近二個月，目前尚有待時間證明。但可以肯定的是，由客卿變成正主的李中旺一定會卯足勁給友訊一個交代，也給自己一個交代。

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