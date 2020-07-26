字節跳動創辦人張一鳴放軟身段 打海外硬戰

一場中美貿易戰將多家陸企推上火線，規模愈大愈無法倖免，包括估值約750億美元、全球最大獨角獸之一的字節跳動。在美國揚言抵制字節跳動旗下的TikTok之後，其他親美陣營也蠢蠢欲動，無疑是字節跳動企圖全球化的一大絆腳石，也考驗著字節跳動創辦人張一鳴的智慧。

1983年於福建龍巖出生的張一鳴，於南開大學攻讀軟體工程，2005年畢業後隔年，加入旅遊網站酷訊網，隔年即因卓越的能力被拔擢為技術總監。2009年酷訊網被收購後，張一鳴同年10月嘗試創業，成立房產搜尋引擎九九房。

2011年，張一鳴發現網民的使用習慣慢慢從桌機移到智慧型手機，果斷地辭去九九房CEO職位，並在2012年創立字節跳動，當時他說：「我認為智慧型手機會取代報紙，成為最重要的信息傳播媒介。」

張一鳴在成立字節跳動後，馬上推出新聞推薦應用今日頭條，利用演算法根據用戶過往曾閱讀和搜索內容推薦新聞，立刻受到使用者喜愛，用戶迅速暴增，目前今日頭條月活躍用戶已超過2.6億。

2016年9月，字節跳動再推出短視頻應用抖音，讓用戶可以拍攝並編輯15秒影片分享至微博或微信，一推出便大受年輕人喜愛。截至2020年1月5日，抖音日活躍用戶數已突破4億，較2019年1月的2.5億增長60％，受歡迎程度甚至引來競爭對手騰訊旗下微信的封殺。

中國市場的風生水起，刺激張一鳴出海的雄心壯志。全世界70億人口，中國只占1/5，世界之大，激發他實現全球化夢想。

2017年底，字節跳動斥資10億美元，收購海外短視頻平台Musical.ly，幾經折騰，成為現在的抖音海外版TikTok。只是從被字節跳動收購那刻起，TikTok就被烙上了「中國印」。

為讓TikTok在海外站穩腳跟，拓展市場，張一鳴放下身段，柔得不能再柔，軟得不能再軟，一直在努力妥協和讓步。例如解散大陸境內TikTok內容審核團隊，將其伺服器放在大陸境外，高薪聘請外國人，尤其是出身名門、管理經驗豐富的美國人擔任高管，負責TikTok的運營和政府公關。

但這仍無法消弭各國對TikTok的疑慮，難免受到波及。在中印因邊界短兵相接後，印度作為其最大海外市場，也對TikTok開出全球第一槍，直接封殺TikTok，禁止國內民眾使用，最大的原因是，印度使用者的相關數據恐有外洩疑慮。

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