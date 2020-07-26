星展銀行總經理林鑫川 被銀行耽誤的音樂人

金融業的高度壓力工作環境，音樂陶冶是其中一項解壓方法，星展銀行（台灣）總經理林鑫川自中學時期就是學校樂團，音樂曾陪著他度過少年維特的煩惱，年長至今的現在，音樂竟然意外地幫助他照護同事、拉近客戶，還因此解救了部份台灣演藝人才。

整個故事的發生，和2020年新冠病毒疫情全球大流行有直接關係。新加坡籍的林鑫川，二年多前派駐台灣至今都是「台獨」，因為孩子們在新加坡就學不宜中斷，他和太太討論後決定，孩子的媽留下來照顧，他隻身來台工作，「反正新加坡和台灣就五個小時飛行航程，休假回家即使一星期都可以」是過去兩年的作法和慣例。

然而，新冠疫情蔓延開來後，今年農曆年休假結束回台灣工作的林鑫川，就此無法返星省親，不僅是台灣相對安全，家人也不要他冒著可能被感染的風險搭機。林鑫川說，有感於疫情塑造出截然不同生活型態，除了讓許多人與家人分離，員工也因為異地備援或在家工作，無法在辦公室和同事面對面共事。

某個晚上自己接到電話，有一位員工被通報出現疑似確診症狀，在等待檢疫的最後一個小時，一顆心懸著的他腦中就浮現了一個有音樂的場景，在昔日樂團培養下，林鑫川順勢就把歌曲作出來了。當最後一個音符落下，他也接到電話，確定該名員工沒有感染，讓他內心澎湃不已。

歌曲完成後，他和同事商量，有沒有作成全銀行傳唱、一起激勵大家的可能？

這故事的後半段，就由流行音樂視障編曲家王俊傑接下去說了。王俊傑回憶說，新冠疫情擴散期間，表演藝人都「在家吃土」，自己也是很多演出都被取消，農曆年後的自己是「吃土吃到飽」。直到有一天，意外接到星展台灣的電話，給了他一個案子，就此打開他疫情爆發以來的第一個接案。這個委託案子就是林鑫川的創作原曲，有請王俊傑完整編曲、錄音等。

曾入圍金曲獎台語男歌手的王俊傑，可以編曲、寫詩等等音樂創作，也在組樂團、作音樂劇，現實生活卻是自幼就失明，因此對於星展此次委託案的源起，特別感動。王俊傑說，當拿到DEMO帶時，第一感覺林鑫川是「被銀行業耽誤的音樂人」，和星展合作成為正能量開始，更多的表演機會隨後都出現了。

至於林鑫川的創作歌曲，王俊傑規劃由甜美女聲梁文音共同演唱，歌曲名「同在一起」，林鑫川自己還翻譯英文版，歌名「Together」，完全契合新加坡總理李顯龍激勵星國人民合作抗疫演講中的關鍵字，林鑫川希望藉此能為星展同仁與社會大眾打氣，鼓勵大家打起精神，迎接充滿希望的疫情後生活。星展表示，歌曲相關版權收入捐贈給台灣食物銀行聯合會，造福更多獨居長者及弱勢家庭，而疫情期間號召企業客戶一起捐出善款，透過社會企業的幫忙，讓更多台灣民眾度過疫情的衝擊。

林鑫川派駐台灣以來，經常向新加坡總部高層「詳細說明」台灣市場對星展銀行拓展亞洲的重要地位，台灣的人才更是他向新加坡推銷台灣的關鍵，因此說服總部一再對台灣增資。除了前述的暖心歌曲，他在帶領星展台灣團隊時，經常有自創的行銷套術，如「星展銀行（台灣）要作好接地氣、接國際、接人才的『三接銀行』」等，近來則因擴大星展台灣「數位化銀行」的落實，在全國分行配置上大力調整而被說話，他仍坦言，台灣推動數位金融上，資源太分散了，新冠疫情對銀行是很好壓力測試，星展銀行確定發展主軸為數位化和永續議題，過程難免遇上挫折，堅持一起作、一起走，相信是可以完成的。

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