交通部政務次長王國材開數位藥方 助觀光轉骨

新冠肺炎疫情全球延燒，出不了國門，全民瘋國旅，被外界形容是「鋼鐵人」的交通部政務次長王國材，現在最大的挑戰就是助國內觀光轉骨，他要系統性地為觀光產業打底。

王國材說，交通部將透過智慧運輸四年建設計畫，投入42.87億做到交通分流、減量，並透過補助鼓勵業者將紙本資料數位化，匯集成觀光版的「國家圖書館」，讓觀光業更容易掌握旅客喜好，進而提升競爭優勢。

2016年5月20日接下交通部政次一職後的他，每天工時都是11小時起跳，不僅兼任過航發會、圓山飯店董座，還接連代理過中華郵政及台灣港務公司董座，甚至代理過交長。「身段柔軟、耐心傾聽、能解決問題」是外界對他的一致讚賞。

王國材最為人津津樂道的就是充當「救火隊」，無論是2016年華航空服員罷工、2019年華航機師罷工、Uber計程車合法化等危機，王國材都扮演十分關鍵的協調角色。今年6月政壇熱議高雄市長代理市長人選時，與高雄有淵源的王國材，也正因專業見長、政治性低，因此，被認為是藍綠都能接受的合適人選。「身段柔軟、耐心傾聽、能解決藍綠問題」也是外界對他的一致讚賞。

面對疫後時期，交通部將祭出三項藥方替觀光業「轉骨」！首先是整合「旅行台灣」App及交通行動服務（MaaS）搭建「數位旅遊整合平台」，王國材說，要把觀光業食、宿、遊、購、行每一環節數據納入，透過AI技術分析大數據，業者能隨時查詢，了解旅客背景、觀光動線、住宿習慣等，做到國內外旅客精準行銷。

然而，現觀光業數位化程度僅三成，故第二藥方要用補助誘導業者數位轉型，王國材說，觀光局6月投入4億鼓勵旅宿業布建友善設施、導入飯店管理系統，交通部8月也將公告智慧觀光數位轉型的健檢計畫，替業者的數位程度健檢分級，輔導數位人力、培養商業模式，替後續觀光局的補助先鋪路。

第三藥方則是將推創新數位影音服務，例如把媽祖遶境用AR、AI串接，讓外國民眾彷彿置身現場，除參與活動外，點點手指就能買下沿途的紀念品、伴手禮，場景換成阿里山、日月潭等景點都行，甚至更能吸引民眾親自造訪。

為發展觀光，改進壅塞路段做到分流、減量更是關鍵。王國材說，很多人開車是因為不信賴公共運具、轉乘也麻煩，2017年他推動30億的智慧運輸發展建設計畫，涵蓋交通行動服務（MaaS）、智慧廊道、自駕車車聯網、偏鄉公共運輸平台等，提升民眾移動便利性，讓他獲得2018年在哥本哈根舉行的智慧運輸世界大會榮獲「名人堂終身成就獎」肯定。

他說，未來四年交通部將把交通行動服務擴至全台，透過單一平台，去任何地點都能快速得到最佳搭車方案，從家裡到飯店，手指按一按，無論公車、捷運、鐵路、客運、租車等，如何轉乘，連同訂票都能一次搞定，讓民眾更願意捨開車、去搭車，達成公路減量。

談及今年疫情讓交通部業務更忙，王國材幾乎一刻不得閒，他笑著說，假日會帶老婆去爬小山、放鬆筋骨，但是已經打了20多年的羽毛球，已經好久沒空約球友來對戰一番了。眼看疫情未歇、紓困仍是現在進行式，看來王國材還要好一陣子才能重拾揮拍的樂趣了。

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