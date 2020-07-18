曹國偉帶新浪邁向私有化

由於整體業務缺乏創新，大陸互聯網巨頭新浪在資本市場中表現長期低迷，相對於同時期出現的網易、騰訊等互聯網巨頭，新浪的光芒顯然黯淡不少。不過，新浪董事長兼CEO曹國偉近期發起新浪私有化，揮別美國股市。下一步會否回流陸港股市，也將成為外界關注焦點。



1999年，新浪準備衝刺上市時，在PwC會計事務所已工作數年的曹國偉在當年9月加入了新浪，並帶領新浪在2014年4月在美國那斯達克正式上市，並在之後經歷了新浪20多年的大起大落。



2003年，曹國偉開始發動併購攻勢，並陸續收購訊龍和網興，使得其在無線網路的領域上擁有較強的存在感，公司也開始穩定獲利，並在2004年達成廣告收入年增59％的紀錄。



對外，曹國偉有清晰的計劃；對內，曹國偉數次擊退因股權分散而產生的危機，並一步步將股權掌握到自己手中，令新浪迎來一段穩定發展的時間。在2005年被盛大惡意收購、2009年管理層股權之爭，甚至到後來成立子公司微博，曹國偉都發揮關鍵的角色，幾乎親手操盤了新浪的所有重大資本操作。



不過，同為互聯網時代巨頭，新浪在資本市場的表現並不如同期起步的競爭對手。如今，網易創辦人丁磊已在遊戲、電商等領域開拓更多版圖，不久前更帶領網易公司在港交所二次上市。騰訊則在20多年裡建立的自己的娛樂帝國，市值近期更突破5兆港元，穩坐港股股王寶座，若與前兩家公司相比，新浪已明顯落伍了。



值得注意的是，7月6日美股開盤前，新浪董事會收到曹國偉控制的公司New Wave MMXV Limited發出的非約束性私有化要約。要約內容顯示，新浪將以每股41美元的價格私有化。



受此消費影響，新浪在當日美股開盤後，股價大漲，公司在當日美股收盤報40.54美元，漲10.55％。



在外界看來，曹國偉此次出手推動新浪私有化是「拯救」新浪在資本市場上面臨的危機。事實上，新浪的市值長期處於被嚴重低估狀況，甚至變成負資產狀態。



由於新浪除了微博之外，沒有更好的業務，公司在直播、短影音、遊戲等競賽上長期缺乏亮點，令其在美國資本市場上處於不利的位置。



值得注意的是，美國市場近期爆發了瑞幸財務造假事件後，中概股普遍在美國市場遭遇信任危機，新浪單薄的業務令其面臨不小衝擊，而曹國偉將公司私有化後，也將正式退市，或許能夠令其爭取更大的自由，打磨公司的業務，重新制定策略布局。

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