反毒幕後推手 高人傑領頭試聞

中國信託推動反毒教育，今年已邁入第八年，幕後大推手之一莫過於中信金行政長暨中國信託反毒教育基金會董事高人傑。2014年高人傑沒在台過父親節，而是遠赴美國緝毒局（DEA）取經、簽MOU，2016年起更每年帶頭在全台反毒巡迴特展中「試吸」，藉由毒品氣味模擬展具，讓民眾能「知毒」進而防範。



回首八年反毒路的初始，其實是由中信點燃生命之火的台灣夢公益活動延伸出來，正是中信金大股東暨中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒最重要的志願。



高人傑指出，在台灣夢社區裡，有對小兄妹很令人心疼。他們的爸爸因為吸毒多次進出監獄，小四的哥哥、小三的妹妹最常問阿嬤：爸爸什麼時候會回來？有一天，爸爸終於可以出獄來社區接小兄妹回家，但小兄妹開心團聚不到24小時，爸爸又再次因吸毒被抓走。



「這樣的故事常發生在台灣夢社區或偏鄉棒球隊孩子身上，我們發現，若任由毒品侵蝕家長，就會毀掉一個個家庭，因為爸爸坐牢後、媽媽可能離開、孩子們被迫跟著阿公阿嬤，過著顛沛流離的日子。」高人傑道。



台灣毒品問題到底多嚴重？根據法務部法醫研究所吸毒致死人數統計，2016、2017年每年都有逾百人因吸毒死亡，再據衛生福利部依1.15％毒品盛行率推估，我國12至64歲民眾，可能約有20萬4,000人曾經吸毒、若依據加計新興毒品的1.46％盛行率推估，約有25萬9,000人曾經使用，而最常見的毒品就是安非他命（0.42％）、愷他命（0.40％）、搖頭丸（0.36％）、大麻（0.32％）。



高人傑認為更可怕的是現在毒品樣貌百變、防不勝防。就連牛奶糖、小熊軟糖、餅乾、KTV的梅粉、咖啡包、奶茶包都有可能是毒品，也因此，中信反毒教育基金會與各縣市政府去年合作完成22縣市巡迴反毒特展，結合實體造景、醫學資訊、藥癮者個案人生故事及虛擬實境等數位互動媒材，展出各式科技互動展具，並研發全臺第一部氣味模擬展具，提升民眾對環境中毒品氣味的敏銳度，進而防範於未然。



高人傑表示，創立反毒教育基金會是中信金大股東辜仲諒最重要的志願，中國信託在2015年正式捐助設立「中國信託反毒教育基金會」後，一開始是以預防教育為切入點，進行全台宣導教育（包括策展／校園教材開發及宣導），但只是預防是不夠的，今年更與台師大合作成立「中國信託成癮防制暨政策研究中心」，幫助一些因為好奇、工作壓力用藥等情節輕微的毒品犯能徹底擺脫毒品危害、重返正常人生。



高人傑強調，毒癮犯再犯率很高，據法務部最新統計，台灣近十年來毒癮再犯機率高達36.6％，所以，對於那些首犯、毒癮還不深的人來說，進監獄只會更惡化，不是最好的解決方式，去年「毒品危害防制條例」修正案通過，吸毒者起訴後，處遇模式更多元化，兼顧矯治而非單純處罰，「中信成癮政策研究中心」未來將協助公部門研擬更完善的毒品防制與多元處遇策略，降低毒癮犯再犯率，進而協助他們順利回歸社會。



今年在反毒工作上，高人傑認為要更加倍謹慎。



因為新冠肺炎疫情關係，各國政府皆進行海陸空邊境管制，造成毒品供應中斷，藥癮者反而求助更危險的新興毒品，或是使用美沙冬替代治療法者，不便進入醫院反而尋找替代品，恐將造成毒品防制破口，都是相關單位要超前部署的。

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