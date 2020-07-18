王光祥 大同一役力拚翻盤

從大同股東會後短短十天，市場派主力－建築業大老三圓建設董事長王光祥，為爭取大同經營權，從全軍覆沒，到爭取「翻盤」出現生機，竟出現戲劇化的轉變，商場的最熱門話題人物，非王光祥莫屬。



今年股東會最轟轟烈烈的一役，就是王光祥挑戰大同林郭文豔的經營權之爭，這也是他這輩子最棘手的一戰。



大同董事長林郭文艷在股東會中，引用企業併購法第27條、兩岸人民關係條例等，逕自認定8家外資、27名股東，為「共同」併購者，甚至自行刪除53％股權的股東選舉權和表決權。



雖然林郭以9：0完封市場派，暫時成功保住經營權，但她種種誇張行為，已引發公憤，被外界形容為「荒腔走板的奧步」，市場派獨董候選人黃國昌更直指「林郭違法操作，既黑暗又可恥。」大同也立刻被證交所打入全額交割股，股價應聲跌停。



不過王光祥面對黑衣人排排站、大同公司派誇張行徑，他也並非省油的燈，股東會後短短十天，幾乎快爭取到「翻盤」生機。



王光祥先是立刻召開記者會痛批大同林郭無法無天、目無法紀，放大聲量高喊經濟部不能准許大同變更董事通過，並爭取3％股東召開股臨會，緊接著針對大同董事長林郭文艷等相關人士，控告其涉及證券交易法中的特別背信罪。



政府主管機關更被大同公司派惹怒，接連出重手，投保中心對林郭文艷提解任訴訟，金管會「譴責」林郭等人嚴重違反公司治理的行為，且已依違反證交法171條的「特別背信罪」，已將相關資料提供檢調單位，依法告發，並送交大同案「負面意見書」給經濟部。



至於經濟部，立刻駁回大同申請董事變更登記，並尊重小股東依公司法173條自行召開股臨會的空間，在最短時間讓爭議落幕，以免影響公司治理。



如此一來，市場風向和主管機關的強硬表態，都把球作給市場派王光祥，儼然爭取自行召開股臨會的契機來臨。王光祥雖平時低調、溫文儒雅，但一撿到槍，絕對會強勢奪得先機，將提出召開股臨會。



目前大同經營權爭霸戰，勝負高下、花落誰家，現在還在未定之天，因為最關鍵的決戰點，第一是股臨會前委託書大戰、第二是法律戰、第三是資金持久戰，尤其後兩者都是長期抗戰，路遙才能知馬力。



熟悉王光祥密友透露，大同已被打入全額交割股，正加重持股達53％的市場派股東財務壓力，只希望股價不要跌到10元以下，其市場盟友也不要有財務壓力。



王光祥始終是話題人物，他擁有雄厚的政商人脈，在建築業界赫赫有名，曾坐上中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長的大位，每次舉辦大型活動和會議，現場貴賓總是邀請到冠蓋雲集的滿堂高官入座，甚至橫跨藍綠，人脈地圖，遍布全台。



在房地產本業，王光祥不鳴則已、一鳴驚人，他偏好操盤百億級大案，一案可賺十年。目前手中「Diamond Towers」鑽石塔都更案，即將在2021年中完工落成，將挑戰東區新地標，為下一座創業代表作。

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