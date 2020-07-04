吳昕昌 玩出經營奇蹟

今年新光三越邁向第31個年頭，台日合資不變，但經營團隊傳承卻隨時挹注新血，新光三越集團副總、吳家老么吳昕昌7月1日起多了一個身份等同「執行副總」職務的業務本部長，儘管曾私下透露對接任任何職務一向沒有「選」的權利，但任務下來他二話不說「只有往前衝」。



吳昕昌結束十多年海外求學生涯返台後第一個工作即擔任董事長吳東興的特助，並接手內部資訊系統建置工程，在此之前的新光三越自2000年起更是全台舖天蓋地拓展新店，從成立新光三越網站擴大服務、成立新光影城、百貨店王台中中港店開幕、到完整建構信義新天地A8、A4館加入等，2007年以碩士修IT商業管理深諳網路世界負責布建集團數位化工程的開始，年輕且無時無刻有點子想法，除了在數位領域發揮長才，在調任台北南西店長歷練期間，更是快速發揮好玩創意到極致。



台北南西店是新光三越體系起家店，最年輕店長接掌最老的店極具反差，但吳昕昌第一任務就是要讓它年輕化，首波周年慶造勢就把誓師大會搬到頂樓，集結員工與廠商數千人來一場當年話題最夯的哈利波特神奇魔法大會，集結南西商圈巷弄大小店推出品牌玩偶遊街，精通數位領域的他，更進一步把南西店做為「數位化實驗室」，包括首家啟動App行動促銷、App兌點禮券、App停車、訂候位系統等，甚至即使他調任總部副總、新光影城董事長，台北南西店持續扮演數位實驗室角色，連電商美麗台也是在南西店試測水溫一年後再正式推出，完全翻轉過往老商圈百貨形象，後續帶動連結迪化街商圈與誠品進駐，皆成就南西商圈完成年輕化。



在家裡兩個哥哥吳昕達、吳昕陽與他年齡差距10多歲像「半長輩」，在集團裡長輩們總會說，吳昕昌與父親吳東興個性與行事作風最像，不僅凡事低調謙卑，作決策前做好所有準備，做出決策俐落不拖泥帶水，且總是以團隊一起運營的角度，做好業務部門與營業部門之間最佳協調溝通角色。



在甫任新光影城董事長時，永遠臉上堆滿笑容的他，除了一肩扛起新光影城存續時做好所有準備，跟過往他所學到的百貨通路為王的世界不一樣，在影城市場是片商為王，所以他做好新光影城繼續做下去的準備時，曾一度詢問父親要注意什麼，父親只告訴他一句話「慶功宴別喝酒」，顯然是要他在影城事業自我發揮，於是他一路改裝台中、台南、西門町獅子林新光影城，更把獅子林新光影城打造成台北影展必到之地，也讓現世90後年輕文青對新光影城品牌印象完全反轉，7月15日吳昕昌還要把籌備已久的第四家新光影城桃園店開出，他在剛開始接手影城事業時，就一直思考著如何將零售與電影院結合為真正複合式、好玩的影城，桃園店將是個反轉的開始。

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