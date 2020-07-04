光寶科總執行長陳廣中 總能談到好價錢

全球競爭越來越激烈，為了強化競爭力，光寶科從2018年起發動一連串的重新聚焦與瘦身，光寶科總執行長陳廣中就是最大推手，業界更對陳廣中高超的談判能力十分稱道，盛讚他總能談到好價錢。



以可攜式影像事業部來說，在陳廣中與團隊協力下，出售給中國立訊旗下立景前已經轉虧為盈，陳廣中也因此讓立景願意出3.6億美元現金（相當於近110億元新台幣）與10％立景股權的相對高價，買下可攜式影像事業，連條件相對欠佳的可攜式機構事業，陳廣中也能談到以5.3億元人民幣、約新台幣23.8億元，出售給中國星星科技。



至於預計在今年第二季底完成的SSD事業出售案，陳廣中也讓鎧俠KIOXIA以1.65億美元、相當於近50億元新台幣接手，至於給外界算的很精印象的華新集團焦家，即使閎暉第一季每股大虧6.68元，仍願意溢價約1成、從光寶手中買下15％閎暉股權，而且光寶仍然是閎暉最大股東。



實際上，光寶科在整併方面的經驗其實很多，早在2002年發動「四合一」整併， 2007年吃下芬蘭的手機機構件業者Perlos，2014年更宣布「七合一」整合多家子公司後，光寶科共有八大事業群，包括LED可見光（如路燈、汽車內部照明、汽車大燈等）與不可見光（如UV殺菌光、手機用光線與距離感測器等），主攻手機機殼為主的可攜式機構、生產手機用相機模組為主的可攜式影像，以及橫跨PC、伺服器、網通、智慧音箱、手機、遊戲機的電源系統，以SSD與光碟機為主的儲存裝置，還有機構、網通暨系統整合、新事業。



但電子業景氣變化快速、又有紅色供應鏈崛起的威脅，光寶卻不是每個事業群都賺錢，比如說，可攜式機構有幾年每年都虧損10億元以上，更曾認列70億元的商譽虧損與資產減損，原本賺錢的可攜式影像，則因為中國對手如歐菲光、舜宇的低價競爭，頻繁由盈轉虧。



不過在陳廣中為光寶施行的瘦身與聚焦有成下，光寶去年稅後獲利達93.8億元，EPS為4.03元，創三年來新高，而且他也已經替光寶科明年重新啟動併購，創造出最大的財務空間。



4年級後段班的陳廣中外表看不出來已年過七十，他的養生之道並不複雜，平時午餐吃得不多，周末一早跟朋友去爬陽明山，下山的路上吃吃野菜、泡泡湯，既舒壓又促進循環，也會與太太一起在大安森林公園散步，讓他的身材多年來維持中等。



陳廣中也跟許多電子業大佬一樣喜歡小酌，不過比起大老們多愛紅酒，他則比較喜歡威士忌，而且廚藝不差，年輕時甚至會為了當時的女朋友、現在的太座，親手做砂鍋魚頭，不過他也笑說，男人婚前婚後大不同，他結婚後便再也沒有為太太下廚了。

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