華南永昌證券董座李啟賢 將領軍重返榮耀

華南永昌證券新任董事長李啟賢在金融證券圈資歷完整，處事圓融穩健作風，歷任過金管會證期局局長，也先後在台股兩大前台櫃買中心及證交所擔任總經理，還曾代理過兩大前台機構董事長，是台股史上絕無僅有的資歷，被寄予帶領團隊重返榮耀的重責大任。



李啟賢從早期證管會時民國77年擔任科長、專門委員、副組長，到證期會副組長，到金管會證期局組長、專任委員，民國93年副局長、97年7月代理局長、97年10月升任證期局局長，民國101年8月退休及轉任櫃買中心總經理，現任金管會主委黃天牧當時由保險局長，接任證期局局長。



李啟賢與前財政部長李述德同時上任櫃買中心總經理、董事長，李述德不久轉任證交所董事長，由時任證基會董事長吳壽山接任櫃買中心董事長，學者出身的吳壽山扎實學養知識理論，加以點子創意多，李啟賢嫻熟證券相關法令規章，發揮相加相乘效果，成功帶領櫃買中心建構上櫃、興櫃、創櫃板等多層次市場。



其後吳壽山屆臨退休，民國105年初時任集中保管結算所董事長丁克華接替出任櫃買中心董事長，丁克華在證管會主委時即是李啟賢老長官；後因政黨輪替，丁克華升任金管會主委，李啟賢以櫃買中心總經理同時代理董事長，7月再轉任證交所總經理，而時任證交所董事長施俊吉高升行政院副院長後，李啟賢還曾兼任證交所董事長，許璋瑤到任證交所董事長，李啟賢稱職推動與國際交流的各項業務。



李啟賢平易近人好相處個性，在櫃買中心總經理任內，時常侃侃而談對於各項業務推展進度與政策執行，以及所觀察到國內各領域都有不少微型企業存有創意及活力，在各方平台提高能見度，獲得資金及技術奧援，就有機會成為隱形冠軍。李啟賢還曾帶領經營團隊及媒體赴南投竹山，探訪當地年輕世代引進創新創意精神，讓老舊社區透過人文活化耳目一新。



民國107年3月間李啟賢接替鍾慧貞、擔任證基會董事長，在兩年多任期中，穩健推展「司治理評鑑」、「金彝獎、金椽獎傑出選拔」、以及各項金融證照考試等重點業務工作，充分扮演證券F4證交所、櫃買中心、集保結算所、期交所的堅實後盾，賡續推動證券期貨等市場穩健長遠發展。



因緣際會，今年3月台股股災，華南永昌證券因衍生性金融商品業務出現巨額虧損，原總經理陳錦峰請辭後，原董事長鄭永春、副董事長許元禎也辭職；在主管機關要求強化董事會成員專業性、多元性及獨立性，充分認知營運風險，盡責監督控管機制以及稽核成效，華南金控大股東力邀李啟賢加入，並且進行董事、獨立董事、監察人等大換血。



華南永昌證券董事長職務在6月17日進行交接，李啟賢表示，接任後首要先釐清業務相關問題，找出問題的癥結點，該檢討的內部制度 先弄穩，當基礎完成後，後續要進行任何改革或進步也相對安全。李啟賢也指出，由證基會轉任華南永昌證券，做事情的角度不一樣，將在遵守法規的前提下，思考如何運用資源，帶領公司成長與進步，各方也期許李啟賢帶領華南永昌證券重返榮耀。

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