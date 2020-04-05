朱士廷：永豐金抗疫 五大策略突圍

永豐金控2019年才剛重返獲利百億元俱樂部，2020年就遇到新冠肺炎疫情衝擊大考驗，領航的「艦隊長」永豐金控總經理朱士廷坦言，今年大環境考驗確實很嚴峻，疫情恐要燒到6月，所以各國央行大降息、努力打通金流血管，用金流換取時間。面對瞬息萬變的經營環境，永豐金將聚焦五大策略「強化資產配置、擴大核心業務規模、衝刺海外收益、積極數位轉型、深化公司治理」迎戰。



朱士廷指出，「強化資產配置」才能提升經營效能。這可分兩方向進行，其一是檢視資本配置效能，近年金控開始縮減子孫公司家數，從35家子孫公司變為27家，2019年又將三家子公司（客服、人保、財保）併入銀行，長期目標是縮減到22家。因應時局、法規、業務發展變化，除了整併、也有新設，今年4月就將設立永豐金證創投、下半年則將新設香港租賃子公司。



二是靈活調控金控資產負債配置，加速布建有價證券部位，提升投資債券比重及存續期（duration），2020年會持續分散投資幣別、國家別、產業別，平衡固定利率及浮動利率債券部位比重，並依投資計畫及市場狀動態管理duration。



與保險、投信策盟 擴大業務規模



「擴大核心業務規模、提升手續費收入」也是金控今年的重點。朱士廷表示，現在透過商品組合搭配重點客群開拓經營，並與保險、投信等策略聯盟建立一條龍合作模式，加速客戶滲透，「我們希望拉高客戶存量，所以將客戶存量經營納入理專KPI」。



永豐銀在客戶滲透上相當積極，據統計，2018年、2019年永豐銀排除靜止戶的客戶年增率將近10％，18個月內無提存紀錄的存款靜止戶已明顯減少。排除靜止戶後，永豐存款戶中同時持有信用卡的客戶占比也提升近二成五，獲客及活客都有顯著的績效，未來會用更有創意的商品組合提升存戶、卡戶的占比。



朱士廷表示，值得注意的是，永豐金證券的手收來源也開始分散，現已有35％不是來自經紀業務，而是來自海外的複委託、財管等泛財管業務收入，尤其複委託市占已來到第二名（17.4％），可帶動周邊融資券、借券業務，未來會繼續擴大理專團隊、深耕客戶，提升經紀市占及複委託市占率。



加快布局東南亞 衝海外收益



「衝刺海外收益」也是一大重點，朱士廷表示，海外布局一直是永豐金控重要策略方向，2019年金控成立了「海外事務委員會」，在西進上會努力提升海外據點績效，尤其會更積極加強布局東南亞市場。



大陸布局上，朱士廷指出，目前永豐在大陸長三角、珠三角都有銀行、租賃與證券，另外在四川、天津也有租賃，還有合資成立圓信永豐基金管理公司，而港澳地區有銀行、證券，雖然香港獲利去年受到反送中事件、今年受到疫情影響，但還是很重要的市場，未來會整合永豐金證券亞洲、資產管理公司、銀行的資源，發揮綜效。



今年預計在陸新設消費金融公司，日前已獲金管會核准與大陸美的集團合資，待大陸主管機關核准後，未來與南京子行零售業務發展上能有更多合作空間。



東南亞布局會是今年海外發展重點，朱士廷表示，永豐金過去南向的腳步較同業慢，只在越南有據點，但去年起已積極籌劃擴增海外據點，不排除用新設、併購、參股等方式加快布局、分散國家別發展。



數位服務無斷點 今年首要目標



「積極進行數位轉型」也是因應時代轉變必要的，朱士廷表示，去年永豐推出數位帳戶「大戶」、智能理財「ibrAin」、證券「大戶投」，由於大戶是全功能，上市九個月，市占就衝到第四名，且吸引到許多年輕族群，「數位服務無斷點」是今年重要目標。



他強調，「深化公司治理、永續發展與風險控管」也很重要，此次新董事會提名名單，就可看出經營權、所有權已分開、董事會成員多元且專業掛帥，有貨幣銀行學家、金融科技專家、法律專家等，不只非家族人事，在業界也都是有名望的人，將持續以深化公司治理為目標。



朱士廷指出，永豐的策略完整、重團隊、專業經營比重愈來愈高，因此外資持股比重也成長很多，2018年到2019年，從28.29％成長到32.09％，「股東、公司最大權益」是永豐金最重視的事。



面對複雜的經營環境，「只有團隊經營才能永續發展」，朱士廷比喻，金控經營，就像他每年跨年看的維也納交響樂團演奏會，大提琴、小提琴手都有專業，但最後都要聽指揮的，每個人在一定的共識曲目上發揮自己的專業，才能演奏出完美的樂章。