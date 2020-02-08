新型肺炎吹哨人 李文亮病逝

震驚全球的新型冠狀病毒肺炎疫情猖獗不止，日前卻傳出，首先向外披露神祕病毒出現、被稱為「吹哨人」的武漢市中心醫院醫生李文亮，最終因公感染新型肺炎，於7日凌晨去世，終年僅34歲，留下懷孕中的妻子與5歲兒子。這則不幸消息隨即引發廣大網友的哀悼與不捨。

李文亮過世消息傳出後，他的微博帖子立即湧進數千條評論表示支持，甚至有不少網友對他所遭遇的不公平對待表達憤慨。有人形容他是一名英雄，但擔心李文亮的經歷會讓醫生害怕擔任「吹哨人」示警。也有人評論說：「中國需要上千萬個李文亮，才能有更安全的公共衛生環境。」

籍貫遼寧省錦州市的李文亮生於1985年，2004年他報考武漢大學臨床醫學七年制專業，在廈門短暫工作三年後重返武漢，在武漢市中心醫院工作至今。

儘管被稱為「疫情吹哨人」，但起初李文亮並未受到公平待遇。2019年12月底，李文亮成為率先向外界披露病毒疫情的八名醫療人員之一，卻在今年1月3日因「在網路上發布不實言論」被當地公安局警示和訓誡，要求寫下悔過書。事後他仍持續在第一線工作，但在1月10日左右出現病症，2月1日確診感染新型肺炎。

即使因在第一線進行救治工作染上肺炎住院隔離，李文亮不改幽默本色。2月1日，他對留言打氣、鼓勵自己的大陸戲劇「慶餘年」男主角張若昀回覆道：「謝謝，期待『慶餘年2』。」2月3日，李文亮甚至還「點讚」了一位資深汽車愛好者博主的微博。

但未料僅僅兩三天時間，李文亮生命垂危，他最終沒有等來「慶餘年2」，也無法回歸他原本熱愛的生活。李文亮的殞落，除了令人哀傷不捨，留下給人的是對當前大陸政治與社會體制對於重大疫病災難揭露、防範陰暗面的省思與質疑。

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