韓家宇：聚焦食品一條龍 擴大競爭優勢

2019年，堪稱大成集團加碼投資台灣年！繼年初宣布斥資24億興建嘉義食品加工廠，年底又跟日商昭和簽訂合作協議，預計總投資20億元，在台擴大蛋品、麵粉事業，兩個大型投資案都引起廣泛關注。今、明兩年，大成在海內外還有多項投資計畫將陸續完工投產，可以看出大成積極布局下一波成長曲線的強烈企圖心。

「我如果能夠賺更多錢，當然要投資！」大成集團董事長韓家宇接受本報獨家專訪表示，每一家公司都要追求持續成長，而以食品本業為核心的大成，投資發展重心就是圍繞在食品上下游垂直整合一條龍，持續擴大自身競爭優勢。

韓家宇進一步說，現在大成就有好幾條「龍」同步發展中，例如白肉雞、土雞、蛋雞、豬肉、水產等，都將逐步朝向整合育種、飼料、養殖、電宰、食品加工等一條龍的方向進行；且由於台灣市場有限，必須往海外走，他說，目前看來大成在緬甸未來成長速度可期，中國大陸食品表現也不錯。

穩健投資 營收獲利飛揚



大成集團源自韓家宇的父親韓浩然於1957年創業，以生產黃豆原油及豆餅起家，目前事業版圖已橫跨台灣、中國大陸、印尼、越南、柬埔寨、馬來西亞、緬甸，海內外合計超過100家子公司，近年合併營收都有超過700億以上的實力，歸屬於母公司稅後淨利也都在20億元之上。

2019年大成表現也相當亮眼，全年合併營收780.74億元，創四年新高，年增7.33％。2019年前三季歸屬於母公司稅後淨利18.08億，改寫歷年同期新高，年增16.38％；累計前三季每股稅後盈餘（EPS）2.32元，亦高於2018年同期的2.02元，創下近三年新高紀錄。

成立超過一甲子的大成，之所以能持續維持成長動力，其中一項關鍵，就是穩健且聚焦的投資策略。細數大成近年主要投資項目，主要集中火力在食品業上中下游，其中，2019年7月投產的「緬甸飼料廠」開工不到半年就開始獲利，表現超乎預期，「緬甸種雞場」也預計在2020下半年開始進小雞。

台灣市場部分，「台南柳營精料廠」、「台南六甲肉雞場」、「嘉義馬稠後食品加工廠」也將於2020年陸續完工投產，還有預計2021年投產的「嘉義義竹蛋品洗選廠」、「彰化二林蛋品洗選廠」等，光是上述投資計畫，總投資金額就超過40億元。

對於投資，韓家宇從不手軟。他並強調，公司幾項投資案都是因市場「供不應求」，且資金來自公司盈餘，表示整體營運狀況相當健康，加上幾個國際的合作投資，為公司帶來了技術及市場的利益。

攜手夥伴 創造1+1大於2



另一個持續成長關鍵就是合作夥伴，為大成開啟了更多機會，也創造1+1>2的力量。2019年12月17日，大成跟日商昭和產業簽訂合作協議的儀式上，昭和產業社長新妻一彥特別提到，跟大成合作多年累積了信賴關係，在大陸的合作案也取得好成績，未來希望不僅在台灣，也有機會往東南亞等海外市場發展。

韓家宇透露，三年多前就是昭和主動提出希望擴大合作，雙方在彼此現有的產品結構上找到交集，加上因應大環境產業趨勢，最終決定選擇蛋品、麵粉兩大事業共同發展。而此次的合作，距離雙方最初於2003年在天津合資裹粉廠已過了十多年，期間雙方也於2014年在天津、上海合作麵粉廠，累積長期的互信基礎。

韓家宇說，跟日本人合作，要取得他們的信賴是很不容易的事，但一旦雙方有長期合作的默契跟互信，日本人是非常好的合作夥伴。他舉例，大成將東南亞的蝦子賣給日本第二大水產公司日冷，即使在蝦子價格不好的時候，對方都願用較高的價格收購，共同度過困境。

此外，大成對食品安全把關的重視，也是一大成功關鍵。韓家宇指出，公司斥資上億元在台南總部打造國家級的品檢中心，導入最新、最好的檢驗設備，從飼料源頭到食品上架銷售的環節，都要經過檢驗。對韓家宇來說，食品安全不是選擇題，而是must（必須）。

走過一甲子的大成集團，幾乎等同台灣農畜及食品業的發展史。展望下一個60年，大成也將以穩健的步調，打造屬於大成的食品一條龍王國！

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