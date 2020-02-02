曾盟斌舞雙劍 突圍第三方調研紅海

以賽亞調研（Isaiah Research）創立於2011年，創辦人暨執行長曾盟斌從一卡皮箱跑遍海內外供應鏈，獲取第一手資訊，迄今將邁入第10個年頭，打下堅實基礎，旗下客戶都是如南韓三星、海力士、康寧等赫赫有名的國際大企業，成功經驗在第三方研究機構中相當亮眼。

預見科技業翻天覆地轉變

曾盟斌創辦以賽亞研究之前，分別在美國鴻海、台灣惠普擔任採購職務，當時科技產業是由PC主導，台灣曾經歷高度輝煌年代，但當賈伯斯推出初代iPhone後，曾盟斌預見智慧型手機將會替科技產業帶來翻天覆地轉變；且相對PC產業輝煌時期，台灣的智慧型手機供應鏈發展時間較短，當因緣際會選擇走向成立調研公司後，如何切入、取得真正有效的資訊，再提供給客戶，就成了首要課題。

智慧型手機因產品生命周期縮短，不僅改變產業鏈生態，曾盟斌認為，也改變調研傳統的研究方法，當下他迅速擬定「即時反應市場、又要夠深入」的目標，不從單一產業、也不只從台灣的供應商切入，而是從觸控面板等使用習慣改變當作出發點，單刀直飛重要供應商聚集的日本、南韓，全力闖出一片藍海。

回顧以賽亞調研這些年來的研究範疇，橫跨智慧型手機、半導體、顯示器、鏡頭、感測器、5G與車用電子等高科技領域。服務過的客戶包含南韓的三星、SK 海力士、LG集團，大陸的華為、小米、Oppo、京東方、中芯國際，日本的Hitachi高科技、Kyocera、夏普，以及美國的格芯（Global Foundry）等共計超過60個大型海外客戶，同時，以賽亞也服務世界知名的金融客戶，包含許多專業投資機構與避險基金等。

數據客觀禁得起檢驗

在外資券商所做研究持續扮演主流的年代，以賽亞以第三方調研機構之姿，為何能博得這麼多一線客戶的青睞？曾盟斌不諱言：靠的就是沒有包袱、敢說真話、禁得起檢驗。

曾盟斌豪氣地說，身處調查研究機構行業，「我可以做不到你的生意，但我所做出的建議，未來幾年必須可以被驗證。」第三方調研旗下沒有股票經紀業務，因此，沒有要客戶依據研究報告來券商下單交易的動機，所以沒有偏見（bias），不論站在什麼位置看，調研出來的數據都是客觀的，這是與其他外資券商重要不同之處。

放眼以賽亞調研的未來營運計畫，曾盟斌提出，台灣除了具備技術研發能力，不能忽視也有對接大市場的能力，但面臨科技產業轉型陣痛期中，關鍵在於缺乏對國際市場行銷能力，停留在傳統代工或製造思維，同樣的，創投產業也必須跳脫原本的窠臼，真正引導資本為產業帶來創新的動能。

面對5G與人工智慧（AI）物聯網的跨界整合發展趨勢，新成立以賽亞資本，架構一個全新投資平台，結合調研、智慧財產權、資本三股力量，試圖為台灣產業轉型帶來解決方案，加上中美貿易戰為台灣高科技產業帶來新的展望，絕對是以賽亞調研走向資本化的契機點。

獨身闖江湖 目標科技業的麥肯錫

以賽亞調研（Isaiah Research）執行長曾盟斌說，「調查」本身就是一件非常困難的事情，前往供應商處做市場調查時，「人家為什麼願意跟我見面？因為我也有它需要的資訊。」從飛往日、韓出差克難式住青年旅館，到現在擁有國際級大客戶高度信任，一路走來，曾盟斌不改初衷，瞄準成為科技產業的麥肯錫。

以賽亞調研創立初期，曾盟斌一人包辦產業調查在內的所有業務，初期不只連寫10個月的免費報告，直接面對客戶與市場檢驗，出差飛往大陸、日本、南韓拜訪重要科技供應鏈時，因缺乏預算，只能住進青年旅館，這些草創時期的辛勤耕耘，他點滴在心頭。

曾盟斌回憶，當時從智慧機的新功能著手，由使用習慣大改變發掘供應鏈變化，一位相熟的日經新聞記者，曾把曾盟斌所寫的台灣觸控面板產業報告翻譯到日經BP上，結果是全年度點閱率最高文章，從此打開知名度，也吸引國際客戶的目光。

曾盟斌曾與很多台灣科技大廠碰面，發現部分科技廠抱持「只要詢問客戶、就會得到確切資訊」之想法，但事實證明，單方面相信客戶片面之詞，容易暴露在訂單被下修、產業趨勢變化迅速的高度風險中。

因此，以賽亞從來不相信單面向說法，尤其各大科技供應鏈廠商為應付客戶需求生產的資本支出動輒極其龐大，如果持續忽略更全面且精準的資訊，很多廠商最後都只能淪為「專注cost down（削減成本）」一途。

曾盟斌舉例，以賽亞幾年前有個半導體客戶是美系智慧機品牌的主要供應商， 當時該廠商接獲客戶訂單預測相對樂觀，與以賽亞內部報告預測有不小差距， 由於半導體產業鏈前置時間（lead-time）從晶圓投片，到最後系統組裝出貨的時間可能長達半年，因此，客戶訂單與出貨數字起伏本身就充滿了不確定性。

曾盟斌直覺客戶牽涉的生產計畫與採購金額實在太龐大，當機立斷通知客戶要有預期下修風險的心理準備，卻得到客戶「非常嚴肅」的關切，雙方經過幾番視訊會議，研究團隊提供更充足資料來佐證原先論點，積極幫客戶蒐集更廣泛的資訊，消弭雙方資訊落差，最終說服客戶管理階層提前下修美系客戶的訂單與生產數字，幾個月過後，最終證實以賽亞調研預測正確，成功幫助客戶規避估計超過百億元的重大損失。

小檔案

◎現職：以賽亞調研、以賽亞資本執行長

◎經歷：美國鴻海、台灣惠普

◎學歷：美國南加州大學MBA

◎主力客戶：三星集團、海力士集團、康寧、格芯、中芯國際、京東方、投資銀行、南韓最大避險基金、美日港投資銀行等

