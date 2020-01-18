邱華創 要讓年輕人自己當主角

前台銀人壽總經理邱華創，近期結合眾多優秀且多元化的成員，一手催生成立了「亞太青年創新創業協會」，並成為創會會長、創會理事長，邱華創要讓年輕人在協會裡自己當主角，並且讓年輕人了解真正專業的機構法人的思維想法，要營造年輕、創新、共享資源的最佳平台。

市場上認識邱華創的人，最大公約數應該是才華洋溢且兼具專業與操守，在每個角色屢創佳績的「管理奇才」，不到40歲，擔起投資長與外商公司總經理的角色。擁有國際財星百強的閱歷，歷任全球巨型外資金融機構、台灣首富集團、政府國營及官股金融單位專業任用，擔任過投資長、策略長、董事、總經理、執行長等重要職務。

因此，多數人也習慣稱他「邱總」，邱總也是目前業界唯一，曾經擔任基金公司總經理與壽險公司總經理的專業人士。除了專業領域，他更是長期熱心公益提倡「善勢力」，擔任陽光基金會志工和顧問多年，力倡「臉部平權」消弭歧視，每張臉皆獨一無二，都應得到平等對待。

在2019年下半年，邱華創將過去的經驗全力分享給有為的年輕人，因此成立了「亞太青年創新創業協會」，現在協會成員約為30多位，主要屆於23～43歲之間。

亞太青年創新創業協會的成員相當多元，其中，有劍橋半導體博士科技權威；免疫細胞知名醫學大學博士後權威；關懷非洲團體執行理事；成功經營網路社群的傑出CEO；成為Tesla 關鍵Sl技術合作夥伴的CEO；Al關鍵基礎軟體運用開發CEO、CTO；日台雙地合營，與知名電影大片合作的動漫公司；合作過諾貝爾獎得主的專業導演、導播、編劇；曾擔任馬習會，新加坡破冰會談的特派記者；美國IACVA台灣會長，lP智財、無形資產、有形資產鑑價管理公司CEO；服務東南亞跨境支付公司CEO；電子發票整合服務公司CEO。

年輕人在協會裡自己當主角，不用緣木求魚或道聽塗說被誤導資本市場的運作，協會中讓年輕人了解真正專業的機構法人的思維想法，專業機構法人如何檢視被投資標的，整體邏輯嚴謹，牽一髮動全身，環環相扣。

亞太青年創新創業協會讓年輕人在這裡第一手認知資產管理、初級資本市場、次級資本市場、創投基金、私募基金、孵化中心、加速器中心、銀行業資金、壽險業資金、資產鑑價、證券公司等，雖然表面上都是資金，但其實都有不同的特色及出發點。

未來無論是鄰近的香港、中國大陸，乃至於新加坡、美國、歐洲等地的青創人士或機構，都是亞太青年創新創業協會合作的觸角。

亞太青年創新創業協會的成員們充滿熱情與信心，願意互相交流伸出雙手，提供資源、提供機會、提供經驗，未來希望可以幫助更多的年輕人，成功創新、成功創業，更搭起互動橋樑，將積極協助與官方機構、獨角獸企業、創投基金、高階人才獵人頭公司、銀行保險業等行業互動，成為提升實力、競爭力的最佳平台。

目前協會裡的成員，有的在種子輪及天使輪就已經獲得國際或國內優質資本家的青睞注資，並且持續在合作中。

邱華創強調，自己鼓勵其中幾位優秀的新創團隊，「在維基百科中，自己定義自己」。假以時日，或許不會太久，有些年輕人或新創公司，應該很有機會可以在亞洲佔有一席之地。

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