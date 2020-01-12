陳其宏大聯盟策略 歡喜收割

佳世達2019年大豐收，不僅集團轉型有成，營收創新高，董事長暨總經理陳其宏更獲選為2019《安永企業家獎》年度大獎得主與「經營典範企業家獎」得主。2020年6月將代表台灣赴摩納哥蒙地卡羅，與世界各國的年度大獎得主共同角逐《安永世界企業家大獎》桂冠。

陳其宏於2014年接掌佳世達總經理職務，定下了三隻腳並進的策略方向，包括「優化現有事業、快速擴大醫療事業、加速發展解決方案」。2018年再新增第四隻腳「布局關鍵零組件」，目標在2022年達到高附加價值事業過半，成功轉型。

陳其宏在優化現有事業的方針下，液晶監視器、投影機兩大產品持續維持全球領先地位，2018年監視器全球市占率約17.4％，為全球第二大，投影機出貨市占率約15％。而且兩大產品都往高階應用像是電競、4K高解析度產品線發展，因此毛利率也傲視業界。

集結隱形冠軍 籌組醫療艦隊

看中醫療事業是未來高齡化社會將穩定增長的行業，佳世達所屬之明基集團早在10年前就把觸角伸進醫療事業，陸續成立了南京明基醫院、蘇州明基醫院。明基醫院已經連續三年獲利，而且醫院營收每年以20％的速度成長，未來是重要的成長引擎。現在台灣每家公司都想做醫療，但是很燒錢，投入時間長，還要申請證照。所以陳其宏喊出「通路先行」的策略，先找產品來賣，打開通路，再為後面的生產製造開路，帶領佳世達成功地進入數位牙科、洗腎、超音波、助聽器等領域。

陳其宏表示，台灣醫療產業公司規模都不大，難以和國際大廠抗衡。佳世達廣發英雄帖，集合台灣醫療產業中的隱形冠軍，期望組成國際級的醫療艦隊，提高台灣整體醫療器材產業的能見度，以後想要買醫療產品就會想到台灣。

佳世達第三隻腳策略－智慧解決方案，陳其宏表示台灣過去大多以硬體為主，但硬體跌價快速，而且面臨紅色供應鏈競爭，台灣一定要轉型往高附加價值的方向走。所謂智慧解決方案，就是軟體加硬體、數位轉型、結合AI人工智慧，並且應用在各個場域。例如過去幾年佳世達入股友通、拍檔、其陽、明泰等等公司，就帶領智能解決方案事業每年維持30％高成長，2020年將成長更快。

過去30、40年來美日發展步調，都是往關鍵零組件發展，創造出亮眼的成績。佳世達集團在關鍵零組件布局於2018年跨出第一步，接下來速度會更快，陳其宏強調，台灣在這一塊不可少，賺不到組裝的錢，就賺零組件的錢，愈上游毛利要愈高。

營收一路向上 轉型有成

透過陳其宏設定價值轉型謀略與願景，佳世達集團五年來合併營收一路向上，2019年合併營收達到1,699億元，較前年度成長近一成，連續第二年刷新歷史新高紀錄。本業獲利、股東權益報酬率也都明顯攀升，顯示集團轉型有成，營運表現寫下佳績，為佳世達股東、員工都寫下新氣象。

除了營運成績亮眼，陳其宏也相當照顧員工，2014年推動五點下班Work Smart的新生活政策，鼓勵員工彈性運用「off」的時間，自我進修、從事健康休閒活動、拓展社交生活或是多陪伴家人，回到工作「on」時更能激發出創新的表現。

另外佳世達推動社會關懷貢獻，利用企業資源讓員工共襄盛舉，每年定期邀請國小前來參訪。鼓勵集團同仁捲起袖子下鄉當義工、大力支持推動縮小城鄉數位落差、落實正向教育、親善大地及提升原創文化等，2018年全球員工參與公益活動的時數共計4,688小時。

回到企業產品，陳其宏重視綠色產品概念，帶領佳世達致力綠色產品、綠色營運、綠色供應鏈三大面向，從產品設計開發、生產製造、運輸配送至行銷服務的全流程，導入綠色價值，全面推動「產品碳中和」、「產品碳足跡盤查」管理系統建置。期望透過產品綠化、社會公益全面的努力，將永續經營與關懷親善大地精神落實於日常營運，提升企業社會責任。

特助群 讓企業突破成長天花板



佳世達董事長陳其宏2014年時接任總經理，五年來併購了20多家公司，每年投入併購的金額高達40億至50億元。在陳其宏的領導之下，集團靈活地透過併購、入股和合資等方式，快速地進軍醫療事業，並且讓既有事業升級，不僅成功打造佳世達大艦隊，更長遠的目標是要推動台灣產業轉型、升級。

在打造大艦隊宗旨下，合併這20多家企業後，陳其宏和經營團隊親力親為，不僅派任管理團隊協助、也大方給予資源，在短時間內就可以看到合作夥伴營收、獲利增加，把利潤回饋給原股東，為公司創造更大價值。過去陳其宏要一家一家敲門，現在做出了口碑，很多隱形冠軍更是自己找上門。

陳其宏還籌組了「特助群」以發展聯盟式成長策略，讓有經驗的事業群中高階主管描繪策略雷達圖，到外部尋找合適的合作對象，掃瞄有技術、有通路、有歷史的企業，用打破資源天花板的方式幫助其成長。陳其宏提出先了解、增信任、展實力、再併購的「產業大聯盟策略」，希望籌組聯合艦隊，以佳世達為航空母艦，提供集團資源平台，號召隱形冠軍加入，藉此打破中小企業原先的成長天花板，創造更高的價值。

雖然現在看到的投資機會很多，不過陳其宏強調「錢要花在刀口上」，每一個投資案都很謹慎，投資前經過很多評估與交流，如果沒有綜效就不會啟動併購。陳其宏重視合作的綜效和集團分工，舉例來說，合併之拍檔就不做製造，專注在通路、業務上，製造放在佳世達，把規模放大，不重複投資，大家營業費用都下降。以友通為例，以前做母板，現在不單做MB，還做box PC、做系統，透過友通接單，佳世達協助代工，使得友通系統產品占比從10％提升到50％，佳世達也有更大的出海口。

小檔案

◎現職：佳世達董事長暨總經理、明基三豐醫療器材董事長

◎學歷：美國Thunderbird 國際企業管理碩士

◎榮譽：榮獲《2019安永企業家獎－年度大獎暨經營典範企業家獎》

