李慶華從基層做起 帶人也帶心

「財稅專業」、「以和為貴」是外界對財政部賦稅署長李慶華的第一印象，從基層稅務員做起的她，不僅有同理心、懂得幫下屬分擔壓力，而且她歷練完整，專業令部屬相當折服、因此深受愛戴。

李慶華於2016年6月升任賦稅署署長，為我國賦稅署15任以來首位女性署長。她從政大財稅系畢業後，就進入國稅局體系，一路從基層稅務員做起，因表現出色而被商調到賦稅署。接著她歷經所得稅組營所稅科長、組長及副署長、財政部主秘、北區國稅局局長等職務。

李慶華在科長一職就待了八年半，基層訓練相當紮實。不僅如此，她也很「接地氣」，在北區國稅局長任內長達四年三個月期間，親自處理很多民眾陳情的實務面問題。如今擔任賦稅署長，更需要經常與跟立委民代、民眾做政策說明溝通，但她絲毫不馬虎，講話速度像連珠砲但論述有條不紊、邏輯理路清晰，做起事來相當投入認真。

李慶華在署長任內至今，制訂諸多重大稅制法案，不論追稅、振興經濟或擴大內需，無役不與。包括建立納保法制度、制定基本生活費，辦理所得稅制優化方案、提高遺贈稅率、訂定CFC與PEM（我國營利事業受控外國企業及實際管理處所制度）；對境外電商課徵營所稅與營業稅；增訂大貨車汰舊換新與節能家電核退貨物稅；長照特別扣除額等。

另配合經濟部研訂產創條例延長十年與各項優惠措施，例如技術入股、天使投資人優惠、員工獎酬股票、智慧機械與5G投抵等；2019年8月15日施行的「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，也是上會期甫完成的重大法案。

要帶領賦稅署完成各項租稅工程，天時、地利、人和缺一不可，李慶華認為，政府在做事的「時間點」與「充分溝通」相當重要；。不過她沒說的是，團隊的「人和」，與她個人「高效率、有條不紊」的行事風格，都是主因。

知情官員說，所有公文送上去，幾乎都是二天內就有結果，署長做事節奏相當迅速，行政效率大幅增加，例如沒有疑慮的就直接簽核通過；有待確認內容的，李慶華多半會洽電承辦人詢問狀況；而需暫緩或重新規劃的，她會在二天內貼上註記紙條、送回給承辦人。

臉上總帶著笑容與瞇瞇眼的李慶華，帶人也帶心，是賦稅署同仁心中「最溫柔的強者」。