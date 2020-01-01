卓桐華多元布局 帶領英業達逆風起飛

創立迄今逾40年的英業達，營收規模在2018年正式突破5千億元大關。然在面臨產業轉型、新科技應用崛起及國際政經局勢變化、關鍵零組件接連為產業帶來逆風等影響下，2019年其營運僅能交出尚可接受的成績。近兩年帶領著集團跨向多元布局、為下一波營運尋求新動能的董事長卓桐華，也同步思量著後續大業的接班布局，以下是訪談紀要。

問：貿易戰為產業帶來許多變動，英業達的因應如何？

答：這一年下來大家都繃緊神經、要隨時應變。雖然原本要在2019年12月15日加徵關稅的「引信」可說是暫時拆除，不過英業達包括筆電、伺服器及智慧裝置等產線仍是處於隨時備戰的狀態，看局勢變化、客戶需求，隨時因應。

英業達在台灣持續有筆電及伺服器產線出貨，資金回流、投資台灣倒也不是因為貿易戰才啟動，往年回流的金額其實都不比這段時間小。目前屬於較具機密性或政府單位的銷美產品仍以台灣製造為主。

除了台灣，南向東南亞的移轉和業界一樣都在準備，各家也多已選定地點要擴增筆電相關生產的新產線，不過大多都還沒真正有相當的量在當地生產。目前還是需視局勢的最新變化，一旦客戶需要、英業達就可隨時反應、啟動移轉。

視客戶需求轉移產線

以智慧裝置產品為主的英華達在2019年初就有部分產品轉至馬來西亞出貨，反應必須要很快是因為其產品被課徵的關稅多達25％，不過目前仍有較大的客戶不為所動、主要產地還是以上海廠為主。

市場上曾有人提出，產線要全部從大陸撤出，現在回頭看，我還是覺得那是「練肖維」（台語：說瘋話），畢竟槽湖的水不可能全部都搬到日月潭。台灣是我們的根，在台的產線亦有助於英業達保持產地彈性，只要有需要也會持續加碼在台產線。不過，在台生產還是有人力不足的困難，儘管移工政策已略為放寬，但仍與業界期待值有一段差距，大家都在努力想辦法克服。

問：PC產業近年逆風不斷、亦難看到成長動能，對於未來筆電產品的發展趨勢怎麼看？

答：過去每年以20％高成長的美好時代已不復見，但平均每年全球出貨總量仍多達1.6餘億台的筆電，目前仍是全球出貨量最大的單一電子終端裝置，誰都不能放棄這塊市場，也因此朝高利基、高毛利的產品發展，才能提升利潤。

在英特爾及微軟的推動下，筆電朝雙螢幕發展的趨勢逐漸成形，英業達也持續關注並投入雙螢幕筆電產品的設計研發，並與市面上已推出的產品如華碩ZenBook Pro Duo及聯想搭載E Ink的雙螢幕筆電Yoga Book C930比較。做出這樣的產品不太難，但也需要OS能支援較好的雙屏互動模式，硬體設計製造上比的還是誰跑得快、產品能獲得終端使用者的接受。

在5G連網部分，英業達也早就針對5G通訊天線模組設計取得科專計畫補助、與學界合作，只要客戶需要、英業達也隨時準備好。

針對既有市場主流的窄邊框輕薄型筆電，英業達也持續在研發設計上精進，尤其在不影響筆電運作效能下，維持良好的連線及散熱效率方面，英業達具有相當的技術力優勢。近期為客戶設計製造的無風扇高效能超輕薄筆電新品，也已開始出貨。

也因為英業達在筆電研發設計的技術力獲得客戶青睞，預期2020年英業達的筆電事業將受惠客戶的轉單效益挹注，在出貨及營收表現上有較近幾年明顯增長的力道。

問：除了筆電，英業達也是台廠中最早投入伺服器業務的業者，如何維持居於領先的地位？

答：伺服器事業不管是在未來的成長性、獲利能力，都會是拉抬英業達營運的重要動能，尤其整體市場需求在未來3到5年的年複合成長率仍達兩位數，使得這塊市場成為兵家必爭之地。英業達目前仍是全球出貨量首大業者，但衝高營業額對我來說意義不那麼大，賺錢比較重要。

新技術跑得比別人快

因應未來包括5G、AI、邊緣運算等新應用，英業達很多導入新技術的研發都已投入、而且跑得比別人快，可以說「we are ready」。

目前英業達在桃園大溪廠及重慶廠，更進一步針對伺服器產線導入結合5G的智慧工廠，預計大溪廠最快明年年中就能完成。這其中不只包括edge computing，我們將一直在做的工業4.0結合5G實驗專網場域，進行整套5G智慧工廠的解決方案開發，未來也將進一步商轉，預計鎖定日本、大陸、東南亞甚至是俄羅斯的電信運營商銷售。

這一兩年投入的新技術新產品效益還沒浮現，很多導入新設計的生產製造要到2020年才會逐步發酵，在2021年顯現較大的成長力道，屆時就不會僅是1字頭的雙位數增長幅度而已。

問：在新事業如汽車電子、智慧醫療裝置等業務，目前投入現況與未來進程規畫？

答：英華達以自有品牌「醫立達」推出的一系列生理量測系統，含括心電圖、電子血壓計、血糖／總膽固醇／尿酸監測系統等產品已取得2019「SNQ國家品質標章醫療器材」認證，2020年初就會開始上市銷售。

在電動／自駕車的汽車電子領域，現在手上都有一些小案子在進行中，年總出貨量約有幾百萬片，包括承接Gogoro的CM（contract manufacturer）業務。

我們也正積極抓住新機會，聚焦在中央控制（central unit）的邊緣運算，鎖定日系、歐美的主要汽車電子零組件大廠如日本電裝、Bosch、Coitnental等，希望能打入其供應鏈，畢竟英業達在computing power長期累積的技術力是很大的優勢。這部分預估還要一、兩年才會發酵。

這一年我也重啟投資併購計畫，除了財務面的獲利評估型投資，針對與未來發展有關的新創技術、具前景性產品的策略合作投資或併購，也都持續進行中，大到如2019年年中斥資逾17億元的美商ZT Group Int’l,Inc.投資案，到2千萬元的台灣新創團隊投資等都有。



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小檔案

◎出年齡：65歲（1954年生）

◎出生地：緬甸

◎學歷：台大電機系畢、上海交大EMBA畢

◎經歷：曾任職於台灣松下、聲寶、台灣震古、國豐興業；1985年進入英業達，歷經上海營運總部總經理、總經理等職，後歷任英立達、英保達及英穩達董事長之職，2017年接任英業達董事長

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