工商人事異動站 8月25日至8月31日

一、工商企業

◎統實中國投資董事長陳豐富卸任，由陳朝彬新任。

◎東科控股資訊安全主管徐志獻卸任，由陳志銘新任。

◎傳奇網路遊戲公司治理主管吳亞如辭職。

◎凱羿國際集團公司治理主管由吳柏禧新任。

◎聚賢研發市場行銷部主管郭漢浚卸任，由賴怡伶新任。

◎斯其大董事長陳宗捷卸任，由蔡豐生新任。

◎華新儀錶董事長吳端烜卸任，由蔡豐生新任。

◎隆銘綠能副董事長由郭蕙蘭新任，總經理由呂金晃新任。

◎沛亨半導體總經理黃睿豪退休，由林志茂新任。

◎泰碩電子董事長由彭朋煌新任，採購長余柏昕解任。

◎三商餐飲發言人由謝蓓青新任，總經理由陳翔玢新任。

◎穎台科技會計主管馮天俊卸任，由張齊學新任。

◎倉佑發言人黃芳蕊卸任，由蔡玫芳新任，公司治理主管黃芳蕊卸任，由鄭麗君新任，財務主管黃芳蕊卸任，由陳慧蓉新任。

◎鼎恒營運長由游舒帆新任。

◎鼎炫投資控股會計主管康再鑫辭職，由蔡婕柔新任，總經理康再鑫辭職，由傅秀月新任，發言人、公司治理主管、資安長康再鑫辭職，由傅秀月新任，衡器事業總經理傅青炫卸任，由傅羿揚新任。

◎家登資訊安全長朱宏斌卸任，由劉媺貞新任。

◎新應材副董事長洪全成辭職。

◎亞帝歐內部稽核主管卓沛琪辭職。

◎雲豹能源科技董事長由廖福生新任。

◎華興內部稽核主管林美玲辭職。

◎永鴻生技董事長李芳裕辭職。

◎華新科研發主管張瑞宗退休，由曾明燦新任。

◎聯光通營運總經理陳正倫辭職。

◎樂威科董事長張乃文辭職，由傅俊超新任。

◎正峰財務主管由黃伯璁新任。

◎漢翔內部稽核主管林富箕退休，由郭英富新任。

◎路易莎咖啡公司治理主管魏韶嫈辭職。

◎美吾華內部稽核主管石涼京辭職，由張瑋淇新任。

◎慧友研發主管楊富順辭職，由高誌鴻新任。

◎新零售資訊安全長葉郁欣辭職，由許旻泰新任，公司治理主管吳浩銘卸任，由張春強新任，財務主管及會計主管吳浩銘卸任，由張春強新任。

◎連騰內部稽核主管羅文暉辭職。

◎悅城財務主管、會計主管及公司治理主管江慶偉辭職。

◎泰碩執行長余清松退休。

◎學習王副總經理曾銘鐘辭職。

◎安鈦克投資長李知達卸任，財務主管羅淑惠卸任，營運長由陳明勇新任，財務長由楊舜茹新任。

◎彩晶內部稽核主管邱惠敏卸任，由林詩倩新任。

二、金融機構

◎合作金庫人壽保險發言人張志宏卸任，由唐宜立新任。

◎樂天國際商業銀行會計主管鄭惠文辭職，由夏玉青新任。

◎兆豐產物保險發言人陳詠瑧解任，由呂麗卿新任，公司治理主管陳詠瑧解任，由王靜蘭新任。

◎臺銀人壽董事長劉玉枝卸任，由張志宏新任，總經理周園藝卸任，由劉啟聖新任。

◎三信商銀公司治理主管由黃麗惠新任，總經理由李世昭新任。

◎新光金資訊安全長章光祖卸任，由林國彬新任。

◎台北富邦銀行公司治理主管黃鈞淇卸任，由王慧如新任。

最新工商人事異動站