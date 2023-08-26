工商人事異動站 8月18日至8月24日

一、工商企業

◎華廣業務處主管吳孟男辭職。

◎立隆電董事長吳德銓退休，由吳志銘新任。

◎鈺齊國際資訊安全長由許永賢新任。

◎艾姆勒營運主管及研發主管胡至仁辭職，由石志鴻新任。

◎日勝化研發主管劉士暐辭職。

◎永豐餘投資董事長李宗純卸任，由何奕達新任。

◎立敦科技董事長吳德銓退休，由吳志銘新任。

◎山富國際旅行社公司治理主管及財務暨會計主管楊品涓辭職，內部稽核主管李建宏卸任，由黃柏樺新任。

◎連展投資控股會計主管陳其瑋卸任，由王雅詞新任。

◎博士旺創總經理周康記卸任，由黃啟誠新任。

◎雲豹能源科技董事長賴勁麟辭職。

◎品元實業財務主管及會計主管鄭淳璟辭職，分別由李定銓及詹竣丞新任。

◎鑫創內部稽核主管由孫宇稜新任。

◎大地幼教資訊安全長由李陳勇新任。

◎六暉控股發言人張琪琪卸任，由吳科里新任。

◎泰金投資控股總經理許偵容卸任，由許文誌新任，資訊安全長由許文誌新任，發言人許偵容卸任，由黃晟修新任。

◎馬光保健控股資訊安全主管由張峻誠新任。

◎綠茵公司治理主管劉育廷辭職，由曾秋雪新任。

◎三發地產內部稽核主管李偉強卸任，由林金好新任。

◎遠雄來公司治理主管鄭世暉卸任，由邱楴緗新任。

◎佐登妮絲集團資訊安全長由鄧定省新任。

◎瑞助營造內部稽核主管施蘭英卸任，由廖月紅新任。

◎美吉吉國際發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管王宏志辭職，研發主管王傳漢卸任，發言人由王傳漢新任，財務主管、會計主管、公司治理主管由黃嬿貞新任，研發主管由林俊成新任。

◎泰山幕僚長由蘇守斌新任，行銷群副總經理由鈕安澤新任。

二、金融機構

◎合庫金及合作金庫商業銀行發言人周俊隆卸任，由呂瑞齡新任。

◎合作金庫資產管理董事長及總經理楊天祐卸任，分別由周俊隆及郭春明新任。

◎中信金董事長由許舒博代理。

◎合庫金國際租賃董事長楊天祐卸任，由郭春明新任。

◎王道銀行資訊安全長譚興傑退休，由洪麗真新任。

◎新光人壽資訊安全長賴鎮誠卸任，由傅昭凱新任。

最新工商人事異動站