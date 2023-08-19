工商人事異動站 8月11日至8月17日

一、工商企業

◎神腦董事長由林榮賜新任。

◎英業達資訊安全長余文祺退休，由黃英哲新任。

◎東元資訊安全長范炘卸任，由彭繼曾新任，財務主管由許周禮新任。

◎慶豐富會計主管張峻銘卸任，由顏慧如新任。

◎冠德資訊安全專責主管由袁孝強新任，內部稽核主管范姜伯真卸任，由陳思翰新任。

◎根基資訊安全專責主管由徐志祥新任。

◎龍邦發言人蔡穎嘉卸任，由董一清新任，公司治理主管邱麗芬卸任，由董一清新任，財務主管由董一清新任，會計主管由蔡穎嘉新任。

◎中環會計主管鄭凱玲退休，由李永志新任。

◎國喬董事長楊品正退休，由邱德馨新任。

◎弘裕資訊安全長由陳紹睿新任。

◎中美實資安主管由鄭家龍新任。

◎巨虹內部稽核主管林素如卸任，由林尚毅新任。

◎橙的資訊安全長由孫士偉新任。

◎岳豐總經理由蔡瑞華新任，會計主管蔡瑞華卸任，由王聖文新任。

◎振曜內部稽核主管莊嘉慧卸任，由劉哲誠新任。

◎三圓總經理白昌明退休。

◎蓋曼立凱電能科技公司治理主管李一靜卸任，由邱令達新任。

◎豪展內部稽核主管林幸甄卸任，由簡鴻宇新任。

◎三一東林內部稽核主管林金好卸任，由吳晏禎新任，財務主管何黃金敏卸任，由林華軍新任。

◎威森電子珠海總經理由章霜新任。

◎霹靂公司治理主管李翊綺卸任，由蔡亞芩新任。

◎銘旺實內部稽核主管丁梅淑卸任，由江照雄新任。

◎晟楠內部稽核主管林立德辭職。

◎樂威科技董事長張乃文解任，由張文蒨新任。

◎方土昶內部稽核主管葉玫妤卸任，由江政紋新任。

◎立端財務暨會計主管游淑真辭職。

◎安勤財務主管沈玉謹辭職。

◎精確資安專責主管由黃厚凱新任。

◎天宇副總經理吳祖銓卸任，策略長由吳祖璋新任，董事長吳祖榆退休，由吳祖璋新任，總經理吳祖璋卸任，由詹軍盛新任。

◎青新公司治理主管由張驥新任，會計主管吳淑全卸任，由張驥新任。

◎天虹執行副總經理由羅偉瑞新任。

◎斯其大發言人由吳端烜新任。

◎和暢財務主管、會計主管、公司治理主管黃庭洋卸任，由游章渭新任。

◎向榮生技公司治理主管由李建漢新任。

◎亞果生醫亞太地區營運長由曾耀霆新任。

◎邁科內部稽核主管郭淑賢辭職。

◎擎邦內部稽核主管由朱哲民新任。

◎光紅建聖資訊安全專責主管由陳瑞鴻新任。

◎宅配通會計主管張介銘辭職，由陳妍希暫代。

◎聯德公司治理主管由陳靜純新任，財務主管、會計主管陳昀蓁卸任，由陳靜純新任。

◎智原內部稽核主管楊豐合卸任。

◎燦星網公司治理主管楊永全卸任，由黃業勝新任。

◎泰詠資訊安全長胡瓊文辭職。

◎友霖財務主管暨會計主管由韓美秀新任。

◎軒郁重要營運主管由周婉滇新任。

◎凱羿國際集團公司治理主管王錦德卸任。

◎啟弘生技公司治理主管由黃雯慈新任，發言人阮大同卸任，由廖秋坤新任。

◎兆勁發言人及財務主管鄭清讚卸任，由賴博文新任。

◎聚鼎發言人楊泓文卸任，由林志中新任。

◎無錫湖嘉服裝總經理張祖蕙卸任，由葉美玲新任。

◎建德工業會計主管謝旻倫卸任，由蔡惠芬新任。

◎鴻準資訊安全長王旭舜卸任，由周冠輝新任。

◎華新儀錶董事長由吳端烜新任。

◎三聯副總經理高主民退休。

◎上海向隆電子科技總經理王清霖卸任，由林芳新任。

◎百德會計主管高郁淳辭職。

◎神腦發言人廖健淇卸任，由陳嘉麒新任。

二、金融機構

◎新光金總經理由陳恩光新任。

◎上海商銀內部稽核主管黃文華退休，由林耿瑤新任。

◎新光產物保險風控長高全得退休，由王昱昇新任。

◎富邦金總機構法令遵循主管劉中平卸任，由王美惠新任。

◎宏泰人壽董事長湯維華卸任，由李啟賢新任。

◎元大銀行董事長由蔡明修新任。

◎中央再保險公司治理主管張允寧卸任，由許自成新任。

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