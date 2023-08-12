工商人事異動站 8月4日至8月10日

一、工商企業

◎神腦財務長廖健淇卸任，由陳妙玲新任。

◎光罩副總經理由鍾健明新任。

◎惠特資安主管由王右文新任。

◎安集資安專責主管由吳英龍新任。

◎精技財務主管、公司治理主管胡淑慧退休，由洪莉萍新任。

◎翔耀財務主管蔡曉娟辭職。

◎中鋼企劃部門副總經理由陳冠富新任。

◎光頡財務主管暨會計主管黎順和卸任，由鄭嘉蓮新任。

◎榮群發言人、會計主管黃鳳珠卸任，由汪乃儀新任。

◎日揚會計主管張勝賢卸任，由黃湘君新任。

◎松瑞製藥發言人、財務主管、公司治理主由林國瑋新任，會計主管由黃琡媛新任，副總經理由陳銘輝新任。

◎群聯總經理歐陽志光卸任，由馬中迅新任。

◎擎亞財務主管、會計主管、公司治理主管、發言人王鵬程卸任，由陳鴻義新任。

◎晟田會計主管及公司治理主管黃淑釧卸任，由鈴木德龍新任。

◎廣運資訊安全長由黃世昌新任。

◎佑全公司治理主管由張汶欣新任。

◎聯策資訊安全長由陳文生新任。

◎樂迦再生資訊長由鄭志偉新任。

◎優燈財務主管及會計主管彭美玲卸任，由李淑貞新任。

◎界霖資訊安全主管由吳念誼新任。

◎東典光電發言人由許珠寶新任。

◎宇隆公司治理主管吳曉蕊卸任，由李怡燕新任。

◎亮點投資會計主管許騰元卸任，由王意如新任。

◎信錦公司治理主管由黃逸群新任。

◎華經公司治理主管張良士卸任，由唐宇華新任。

◎五福發言人游亞翰卸任，由蔡長霖新任。

◎雷虎生財務主管暨會計主管張祐綾解任，由張如慧新任。

◎聯強執行長由王其勳新任。

◎欣泰副總經理康美華退休，由林怡雯新任。

◎聯光通光纖事業處副總經理黃俊鑫退休。

◎全譜智能工程處副總經理由潘興華新任。

◎捷元總經理張成皋卸任，由葉啟棟新任。

◎尼得科超眾副董事長由山岡直人新任，財務長松橋英壽卸任，由澄川洋平新任。

◎大立執行長洪玉升辭職，會計主管李易展卸任，由孫綾君新任。

◎京元電子總經理及資訊安全長劉安炫辭職，由張高薰新任。

◎廣宇會計主管黃鳳安卸任，由戴志豪新任。

◎怡華資訊安全長由陳玉堅新任。

◎三豐董事長洪敏夫卸任，由洪炳耀新任，策略長由洪敏夫新任。

◎安特羅發言人張哲瑋卸任，由李家卉新任，財務主管張哲瑋卸任，由陳鴻敦新任，會計主管陳鴻敦卸任，由林佑康新任。

◎旭然總經理何兆全卸任，由何宜瑾新任。

◎矽統總經理許時中退休，由戎樂天新任，發言人簡誠謙卸任，由戎樂天新任。

◎新麗發言人簡榮富卸任，由簡裘裘新任。

◎建大公司治理主管林俊格卸任，由沈瑞雄新任。

◎裕融公司治理主管林群盛卸任，由沈冠雄新任。

◎裕民副董事長由徐國安新任，營運長由黎錫榮新任。

◎帝寶會計主管張秀梅卸任，由陳波宏新任。

◎久裕發言人王明廷卸任，由彪士偉新任。

◎利勤財務主管、會計主管簡瑋倫卸任，由陳昌祈新任。

◎鴻名總經理王祥宇卸任，由林嘉祥新任。

◎上緯投控公司治理主管洪嘉敏卸任，由洪麗敏新任。

◎欣隆天然董事長王純雄退休，由李宗孝新任。

◎佳龍會計主管、公司治理主管端木正卸任，由陳澤輝新任，財務主管由陳澤輝新任。

◎新零售發言人由劉兆生新任。

◎今國光總經理陳慶棋卸任，由陳義方新任。

◎臻鼎科技控股總經理李定轉卸任，由沈慶芳新任，財務主管林鼎灝卸任，由江謙逸新任。

◎寶德資安主管由張原新任。

◎裕國副董事長由曾健華新任。

◎台苯財務主管、公司治理主管陳慧姍辭職，由陳明男新任。

◎醫影公司治理主管由車昕穎新任，資訊安全主管由施沛澤新任。

◎奈米醫材資訊安全主管由林俊銘新任。

◎正隆資訊安全長劉正光卸任，由葉豐熾新任。

◎祥翊業務開發副總由曹守宇新任。

◎亞泰金屬執行長由鄒貴銓新任。

◎歐付寶財務主管由林雪卿擔任。

◎志聯副總經理由林信安新任。

◎云辰副總經理由朱駿豪及呂麗筑新任。

◎華豐資安主管由張家源新任。

◎富野資訊安全主管由徐茂斌新任。

◎寶島科資安長由陳世煌新任。

◎久陽發言人孫正強卸任，由吳居諺新任。

◎遠雄營造內部稽核主管廖育英卸任，由陳彥君新任。

◎國邑藥品科技公司治理主管由施偉新任。

◎東友資訊安全長由張昱仁新任。

◎旭暉應材營運長由王宜凡新任。

◎冠亞公司治理主管由廖偉展新任。

◎高技總經理張景山卸任，由李泰輝新任。

◎兆捷科技發言人顧大成卸任，由陳天行新任。

◎錦明總經理蔡翔峰卸任，由簡豪廷新任，副總經理簡豪廷卸任。

◎虎門科技公司治理主管張簡正裕卸任，由蔡弘祥新任。

◎秋雨總經理王智應辭職，由陳鴻璸新任。

◎協禧財務主管、會計主管楊豐豪退休，由王淑貞新任。

◎寶碩董事長白介宇辭職，由林進財新任。

◎智邦執行長暨總經理馬思睿卸任，由石軍新任。

◎日電貿資安專責主管由林燦偉新任，會計主管侯錦華卸任，由古欣平新任。

◎裕日車發言人鐘文川卸任，由梁肇彥新任，會計主管紀振華退休，由蔡嘉芸新任。

◎宏遠總經理葉清來辭職。

二、金融機構

◎元大金內部稽核主管蔡明修卸任，由翁素卿新任。

◎合庫金董事長陳美足卸任，由董瑞斌新任。

◎元大銀行董事長翁健卸任。

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