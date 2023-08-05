工商人事異動站 7月28日至8月3日

一、工商企業

◎華安醫學副總經理由陳价甫新任。

◎超豐電子營運長由紀有章新任。

◎中磊電子公司治理主管鄭吉利卸任，由何傳駿新任。

◎沛亨半導體內部稽核主管劉哲誠卸任，由莊嘉慧新任。

◎東浦精密光電財務主管及會計主管陳顁瑋辭職，由殷麗皓新任。

◎新洲全球內部稽核主管施佩希辭職。

◎岳豐執行長華軒緯辭職。

◎幃翔精密技術長彭文福辭職。

◎旭東機械工業內部稽核主管陳迦慧辭職。

◎為昇科總經理鍾世忠辭職。

◎信錦公司治理主管包金昌留職停薪。

◎台灣玻璃工業內部稽核主管張秀齡退休。

◎千附精密財務主管、公司治理主管陳智濠卸任，財務主管由林愷珍新任，公司治理主管由陳姝朱新任。

◎廣寰科技內部稽核主管莊慧茹解任。

◎中鋼碳素化學董事長杜清芳退休，由謝文榮新任。

◎華通電腦發言人陳嘉懃退休，由呂範新任。

◎泰茂實業內部稽核主管林雅玲辭職。

◎通泰總經理陳家天辭職，由郭榮邦新任，公司治理主管陳家天辭職，由郭錦美新任。

◎榮創內部稽核主管莊國良辭職。

◎永純化學工業發言人劉慶明退休。

◎宏碁智醫研發主管張瑞川卸任，由薄占平新任。

◎精金內部稽核主管蕭建新卸任，由劉奎一新任。

◎嘉裕內部稽核主管賴翊倫卸任。

◎康科特會計主管劉福安卸任，由呂偉廷新任，執行長由劉靜怡新任。

◎濾能副總經理林榮宗辭職。

◎景碩營運總監胡桂琴辭職。

◎中光電總經理陳士元卸任。

◎伍豐總經理徐明哲辭職。

◎大汽電副董事長鄭人銘卸任。

◎嘉威董事長朱浩民卸任，由黃清森新任。

◎宣德製造副總由林仁亮新任。

◎友華財務主管李宇玲卸任，財務主管及會計主管由王品傑新任。

◎永豐餘投資及永豐餘生活用紙揚州董事長何奕達卸任，由李宗純新任。

◎永豐餘工業用紙總經理由周行健新任。

◎今皓光電昆山董事長林文煌解任，由石浩吉新任。

◎宣捷幹細胞財務主管潘啟明卸任，由陳玉霞新任。

◎力領科技發言人由毛廷方新任。

◎安格副總經理暨財務長由郭光耀新任。

◎台達化會計主管林金才退休，由蕭聖穎新任。

◎牧東業務協理由許吉富新任。

◎宇智內部稽核主管朱哲民辭職。

◎宏普資訊安全長由游武龍新任。

◎亞聚內部稽核主管林佳慧卸任，由莊佳芳新任。

◎聰泰資訊安全主管由賴國華新任。

◎牧德內部稽核主管由姚蕙芳新任。

◎億而得公司治理主管由賴盈君新任，資訊安全主管由賴新格新任。

◎廣閎科內部稽核主管陳昱彰卸任，由謝汶萱新任。

◎亞果生醫亞太地區營運長由曾耀霆新任。

◎永昕財務暨會計主管張毓菁辭職。

◎國賓營運長謝漢章卸任，由許家堯新任，永續長由許家堯新任。

◎御頂董事長李日東卸任，由孫正強新任，副董事長由李日東新任。

◎王品資訊安全長由陳泰良新任。

◎聯成執行副總經理畢淑蒨卸任，海外策略長由柯衣紹新任，副董事長由柯衣紹新任，總經理柯衣紹卸任，由畢淑蒨新任。

二、金融機構

◎致和證券公司治理主管施美蘭退休。

◎兆豐產物保險財務主管屠博群辭職，由蔡咸偉暫代。

◎中國信託金融控股會計主管楊松明卸任，由許惠茜新任。

◎華南永昌綜合證券發言人王雅珮退休，由施碧連新任。

◎中國信託綜合證券總經理及發言人林明杉解任，由林佳興新任。

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