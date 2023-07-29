工商人事異動站 7月21日至7月27日

一、工商企業

◎圓裕企業總經理杜淑敏卸任，由潘慶豐新任。

◎中國鋼鐵結構研發主管許福利卸任，由劉有進新任。

◎台灣精銳科技執行長張重興辭職。

◎鴻翊國際總經理及公司治理主管由許偉良新任，財務主管由楊樂馨新任。

◎巨漢系統科技資訊安全長由孫一銘新任。

◎天虹科技公司治理主管由李素雯新任。

◎佳聯有線電視內部稽核主管曾彥霖辭職。

◎經緯航太科技副總經理由楊福正新任。

◎老四川董事長由陳淑萍新任。

◎和進塑電、和昌未來總經理鍾孔豪卸任，由劉鳴宇新任。

◎豐鼎內部稽核主管林孟緯辭職。

◎嘉威董事長朱浩民辭職。

◎泰山董事長詹景超卸任，由劉偉龍新任，財務主管傅振祥卸任，由李淑惠新任，發言人陳賢文卸任，由李淑惠新任，公司治理主管由李淑惠新任。

◎喜威世流通董事長詹景超卸任，由劉偉龍新任，總經理詹景超卸任，由蔡政達新任。

◎台鋼資源會計主管賴信字卸任，由黃鶴伶新任。

◎富威電力內部稽核主管由蔡孟芊新任，財務及會計主管由林憶汝新任。

◎廣錠發言人廖文傑卸任，由林建驊新任，執行副總經理廖文傑卸任。

◎大江基因會計主管由林竣緯新任。

◎映智內部稽核主管由童志明新任。

◎安瑞科技總經理連建欽卸任，由黃建喬新任。

◎永豐餘造紙揚州董事長張又升辭職，由葉佳峰新任。◎永豐餘工紙揚州投資董事長張又升辭職，由黃俊郎新任。

◎東典重要營運主管羅惠子卸任，由蘇立群新任。

◎力旺副總經理楊青松退休。

◎臺鹽綠能財會主管由陳海峰新任。

◎台虹資訊安全長由趙建智新任。

◎佳邦執行長鄭敦仁退休。

◎世基生醫內部稽核主管楊盡忠卸任，由張慈容新任。

◎華經公司治理主管張良士退休。

◎榮剛公司治理主管李郁真卸任，由張雅容新任。

◎順達內部稽核主管張慧美卸任，由王乙明新任。

◎至寶電董事長暨副總經理林世淇辭職。

二、金融機構

◎臺灣中小企業銀行資訊安全長邱松歲卸任，由欒家瑞新任。

◎中國信託產物保險發言人郭世昌卸任，由林承斌新任。

◎元大人壽風控長賴姬葦卸任，由洪怡真新任。

◎元大投信總經理謝忠賢辭職，由陳沛宇新任，發言人謝忠賢辭職。

◎元大金控風控長韋怡如卸任，由賴姬葦新任，策略長吳杰卸任，由郭軒岷新任，人資長張曉耕卸任，由林靜芳新任。

◎元大投顧副董事長由吳杰新任。

◎中國人壽風控長陳振桐卸任，由呂雅菁新任。

◎第一金人壽保險董事長陳芬蘭卸任，由楊棋材新任。

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