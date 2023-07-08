工商人事異動站 6月30日至7月6日

一、工商企業

◎來頡內部稽核主管廖英貞辭職。

◎東科控股資訊安全主管徐志獻辭職。

◎泰銘總經理室經理由董乃嘉新任，管理部主管董乃嘉卸任，由吳榮順新任。

◎橋椿金屬珠海研發主管楊順生退休。

◎三能集團控股總經理張瑞榮卸任，由蕭凱峰新任。

◎三能食品器具董事長張瑞榮卸任，由張心怡新任。

◎三能器具無錫總經理蕭凱峰卸任，由華維勤新任。

◎牧德內部稽核主管邢益明辭職。

◎大億公司治理主管由許芳銘新任。

◎金麗集團控總經理庄春龍卸任，由陳泓霖新任。

◎桐鄉力山工業董事長劉剛卸任，由黃慶祥新任。

◎志信公司治理主管由陳秀奇新任。

◎芯鼎策略長詹文雄卸任。

◎友勁財務主管謝嘉玲卸任，會計主管、公司治理主管王辰華辭職。

◎台苯發言人陳慧姍辭職，由呂政欣新任，財務主管、公司治理主管陳慧姍辭職，由陳明男新任。

◎台揚財務主管季惠霖卸任，由游勝雄新任。

◎華新科副董事長由顧立荊新任，總經理顧立荊解任，由曾明燦新任。

◎嘉聯益電子昆山董事長李華全退休，由張家豪新任。

◎三發地產總經理黃坤泰辭職。

◎均華公司治理主管由何雅雯新任。

◎智通科創會計主管何坤哲辭職，由李婷婷新任。

◎豐謙公司治理主管由陳瓊妃新任。

◎巨有科技財務暨會計主管駱昆和退休，由劉仲嘉新任。

◎豪展內部稽核主管高鏡淇辭職，由林幸甄新任。

◎由田發言人林芳隆退休，由張文杰新任。

◎晟田會計主管及公司治理主管曾資晏辭職，由黃淑釧新任。

◎其陽財務主管、會計主管及公司治理主管王玉惠辭職。

◎嘉鋼內部稽核主管李竹信辭職。

◎易飛網公司治理主管由林奕慧新任。

◎欣大健康內部稽核主管吳淑娟辭職。

◎連展投資控股財務主管、會計主管賴怡琳卸任，分別由林建勝新任及陳其瑋暫代。

◎信昌電總經理洪志謀卸任，由陳淳學新任。

◎佳邦總經理曾明燦卸任，由洪志謀新任。

◎樺晟公司治理主管由張秉鈞新任。

◎展匯科技總經理范正達解任，由藍世旻新任，董事長羅森洲辭職，由藍世旻新任。

◎崇佑中國執行長吳政訓辭職。

◎高福公司治理主管由黃鈺淨新任。

◎維夫拉克副總經理由連仲凱新任。

◎友霖財務主管、會計主管陳佳盈辭職。

◎天力離岸財務主管、發言人林昱君辭職。

◎輝創重要營運主管程正祥退休，由何興龍新任。

◎真好玩會計主管、財務主管吳旭東辭職，由洪國彬新任。

◎泰山電子財務主管及發言人林燕如退休，由張櫻嬌暫代。

◎能海電能內部稽核主管由徐子涵新任。

◎久尹總經理陳淳學卸任，由陳良偉新任。

◎青新發言人張財榮卸任，由張驥新任。

◎欣銓研發主管廖述俊退休，由莊隆霖新任。

◎三地開發內部稽核主管歐宏偉辭職。

◎亞果生醫副總經理安志忠辭職。

◎昱泉總經理王士誠辭職，由巫德峰新任。

◎智捷內部稽核主管由杜建平新任。

◎李洲總經理方河川卸任，由葉銘城新任。

◎友華會計主管張奕欣辭職。

◎廣越發言人吳朝筆卸任，由黃姝榕新任。

◎豐鼎會計主管王克仁卸任，由周淑媛新任。

◎走著瞧公司治理主管由孫鶴珊新任。

◎兔將財務主管暨會計主管由李碧珠新任。

◎永豐餘會計主管吳忠福退休，由林書範新任。

◎永豐餘工業用紙總經理吳添旺退休。

◎凌網副董事長由黃志堯新任。

◎普生財務長陳玉珠辭職。

◎歐付寶財務主管林秀芳卸任，由林雪卿暫代。

◎億光發言人蔡五柳卸任，由葉寅夫新任。

◎光環執行長劉勝先退休。

◎耀億研發主管由盧子中新任。

◎旭富品質法規處協理由陳伯峰新任，營運處協理尹維松新任。

◎南璋公司治理主管由洪錦雀新任，稽核主管洪明霞辭職。

◎凱勝綠能董事長林正庸卸任，由孫正強新任，副董事長由林正庸新任。

◎正新總經理陳榮華解任，由李進昌新任，總裁由陳秀雄新任。

◎華上生醫公司治理主管由黃盈彰新任。

◎瑞儀策略長由王本然新任。

◎洛碁公司治理主管李月梅辭職。

◎豐鼎會計主管王克仁卸任，由周淑媛新任。

◎英屬開曼群島商駿吉控股董事長江文洲卸任，由陳怡樺新任。

◎嘉基會計主管由薛惠玲新任。

◎佳凌總經理劉嘉彬卸任，由謝鶴年新任。

二、金融機構

◎富邦綜合保代董事長曾增廣卸任，由莊子明新任。

◎中華開發金融控股公司治理主管紀智元卸任，由王立群新任。

◎上海商銀總經理林志宏退休，由李慶言新任。

◎中國信託金融控股證券事業長由張浴澤新任。

◎中國信託證券投資信託總經理及發言人張浴澤解任，由陳正華新任。

◎安泰商業銀行董事長丁予康卸任，由俞宇琦新任。

◎富邦保險經紀人菲律賓董事長由江嘉哲新任。

◎國泰產險公司治理主管由林秋瑞新任。

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