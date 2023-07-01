工商人事異動站 6月23日至6月29日

一、工商企業

◎騰輝電子國際集團董事長勞開陸卸任，由王有慈新任。

◎中國製釉公司治理主管由張惠純新任。

◎明基三豐醫療器材資訊安全專責主管由徐嘉宏新任。

◎常珵科技發言人陳凱鵬辭職，由李靜宜新任。

◎精成科技總經理賴偉珍退休，由陶正國新任。

◎達新工業總經理吳子聰辭職，由陳以千新任，內部稽核主管林振豊退休，由劉麗真新任。

◎湧德電子內部稽核主管陳恩澤卸任，由吳秉富新任。

◎巨宇翔內部稽核主管莊貽婷辭職。

◎松崗公司治理主管顏雅蕙卸任，由許雅琳新任。

◎翔耀公司治理主管由林鍚雄新任，總經理林以山卸任，由元永騰新任，董事長王智永卸任，由林以山新任。

◎地心引力重要營運主管黃冠融辭職。

◎正峰公司治理主管由黃素瑩新任。

◎基亞總經理張順浪卸任，由張世忠新任，執行長張世忠卸任，研發長張順浪卸任。

◎日盛國際融資租賃總經理林慎之卸任，由陳冠宏新任，副董事長由莊明哲新任。

◎台駿國際融資租賃總經理莊明哲卸任，由陳冠宏新任，副董事長由莊明哲新任。

◎富裔公司治理主管由張文生新任。

◎高力總經理吳誌雄卸任，由王心五新任，財務主管、會計主管王心五卸任，分別由莊瑞琴及鄧億珍新任，榮譽董事長由韓顯壽擔任。

◎聯合骨科器材公司治理主管由林德堅新任。

◎友松娛樂資安主管由陳財裕新任。

◎大恭公司治理主管潘進富卸任，由張榮華新任。

◎亞洲藏壽公司治理主管由野島茂新任，發言人及財務主管田村和也辭職，由野島茂新任。

◎雲品台北分公司總經理丁原偉卸任，由游梓雯新任。

◎康聯生醫董事長林群倫卸任，由黃英士新任。

◎無敵公司治理主管由洪玉燕新任。

◎拉法醫內部稽核主管由卓君勇新任。

◎展頌會計主管賀淑慧卸任，由洪佳伶新任。

◎捷波董事長楊光輝卸任，由莊永順新任，公司治理主管由陳麗倩新任。

◎寶得利公司治理主管由寧國輝新任。

◎中福策略長由陳建新任，公司治理主管由楊麗文新任。

◎安勤公司治理主管由楊曉青新任。

◎大億總經理莊智清卸任。

◎盈正副董事長由陳友安新任。

◎華盈內部稽核主管李重君辭職。

◎燁興財務主管、公司治理主管尤景生卸任，由王泰勛新任，會計主管王泰勛卸任，由施富勻新任。

◎致振公司治理主管蔡靜萍辭職，由范瓊元新任。

◎點序公司治理主管由吳佩芬新任。

◎振發資訊安全專責主管由林斯榮新任。

◎新零售發言人吳浩銘卸任，由劉兆生新任。

◎嘉裕副董事長陳伯鏞卸任，由黃得超新任。

◎華經董事長魏幸雄卸任，由蘇美春新任，總經理由楊正寧新任。

◎巨虹會計主管、財務主管彭東烽卸任，由陳敏俊新任，發言人鄭月敏卸任，由陳敏俊新任，公司治理主管由陳敏俊新任。

◎雙鍵董事長王棟海卸任，由蔡茂德新任。

◎安格公司治理主管陳秉淳卸任，由杜燕蘭新任，財務主管杜燕蘭卸任，由呂妍儀新任，會計主管呂妍儀卸任，由范書婷新任。

◎訊芯科技控股董事長徐文一卸任，由蔣尚義新任。

◎金豐機器副董事長由涂南昌新任。

◎協益總經理及發言人王自軍卸任，由陳金援新任。

◎千興公司治理主管由蘇文吉新任。

◎中化內部稽核主管林登寶退休，由陳建榮新任。

◎崇友財務主管及會計主管張珮琳卸任，由陳鈺姍新任。

◎力達控股公司治理主管由黃孕祥新任。

◎伍豐副董事長由朱聖昉新任。

◎寶碩公司治理主管由徐志文新任。

◎川飛內部稽核主管陳禕帆卸任，由陳健燄新任。

◎皇普發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管楊謦銓卸任，由許連晉新任。

◎大億金茂財務主管暨會計主管及公司治理主管許芳銘卸任，由劉茵姍新任。

◎有成精密公司治理主管由黃錦堂新任。

◎今皓董事長林文煌卸任，由石浩吉新任。

◎聯美林業總經理梁佳文卸任，由陳光瑋新任。

◎環泥營運長由侯智元新任。

◎德信公司治理主管吳素蘭卸任，由張茜茜新任。

◎國都汽車副董事長小川實卸任，由浦野真佐彥新任。

◎欣普羅公司治理主管由徐嬿琳新任。

◎大同總經理王金來卸任，由沈柏延新任。

◎旭東環保內部稽核主管巴美貴卸任。

◎大武山公司治理主管由方曉蕙新任。

二、金融機構

◎臺灣銀行總經理林麗婈卸任，由施瑪莉新任。

◎國票綜合證券副董事長何志強卸任，由陳冠如新任。

◎元大金控內部稽核主管蔡明修卸任，由翁素卿新任。

◎全球人壽董事長彭騰德卸任，由林文惠新任。

◎新光金公司治理主管簡維能辭職。

◎新光銀行董事長李增昌卸任，由賴進淵新任。

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