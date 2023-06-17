工商人事異動站 6月9日至6月15日

一、工商企業

◎帆宣系統科技公司治理主管由李易融新任。

◎振樺電董事長陳茂強卸任，由鄭傑文新任。

◎飛寶企業公司治理主管由林殷守新任。

◎泰詠內部稽核主管楊淑萍辭職。

◎和椿副董事長由張以昇新任，內部稽核主管王亞傑卸任，會計主管由王亞傑新任。

◎南緯公司治理主管吳健中卸任，由陳秀文新任。

◎遠見董事長周至元卸任。

◎中華工程財務主管及公司治理主管房明慶辭職。

◎運錩鋼鐵總經理及發言人顏德威卸任，分別由顏德和及朱培誠新任，副董事長由顏德威新任。

◎光聯會計主管林珂如卸任，由劉崑泉新任。

◎宏全總經理由曹宏宇新任，財務主管及會計主管鄭雅文卸任，由莊桂青新任。

◎先益公司治理主管由陳秀珍新任。

◎葳天策略長及董事長陳炫彬辭職。

◎普達系統業務主管譚家誠卸任，由張洪瑞新任。

◎錦明公司治理主管由楊元清新任。

◎威致董事長郭瑞西卸任，由郭素惠新任。

◎三一東林公司治理主管由陳長佚新任。

◎淳紳會計主管鄭秉亮卸任，由許湘蘋新任。

◎嘉威董事長陳碩璨辭職。

◎全漢副董事長王宗舜卸任，由楊富安新任。

◎歐付寶發言人許維泗卸任，由詹艾臻新任，總經理許維泗卸任，由林秀芳新任，會計主管林秀芳卸任，由林雪卿新任。

◎華電網公司治理主管由陳芳瑞新任。

◎北極星藥業集團發言人林維源卸任，由黃藍瑩新任，策略長由張健行新任，營運長林維源卸任，由游輝元新任。

◎瀚宇博營運總經理賴偉珍退休。

◎長華電材董事長黃嘉能卸任，由洪全成新任。

◎英業達董事長卓桐華卸任，由葉力誠新任。

◎振曜財務主管、會計主管及公司治理主管姜禮鴻退休，由黃子瑋新任。

◎新洲董事長江文容卸任，由李其政新任。

◎西柏公司治理主管由于周仁新任。

◎櫻花建設總經理陳世英辭職，董事長陳正釭卸任，由陳世英新任。

◎嘉聯益董事長焦佑衡卸任，由賴偉珍新任，副董事長蔡長穎卸任，由焦佑衡新任。

◎沛亨會計主管黃子瑋卸任，由游淑婷新任。

◎鈺寶董事長蔡玲君卸任，由羅森洲新任。

◎長佳公司治理主管由吳陽明新任。

◎奇鼎科技副董事長由黃國庭新任。

◎久昌營運處主管關兆炘卸任，由陳怡君新任。

◎溫士頓董事長張世忠卸任，由蔡森田新任。

◎榮福發言人及總執行長孫正強辭職，董事長孫正強卸任，由黃俊義新任。

◎高力董事長韓顯壽卸任，由吳誌雄新任。

◎偉康科技公司治理主管由徐琴涵新任，資訊安全長由江淳尹新任。

◎安格董事長胡漢良卸任，由羅森洲新任。

◎冠亞業務行銷中心主管趙悅因卸任，由薛好娟新任。

◎杏昌公司治理主管由張耀元新任。

◎捷迅公司治理主管由張禕瑾新任。

◎華容執行長吳春發卸任，由許志彰新任，策略長由吳春發新任。

◎景岳會計主管黃湘君辭職。

◎泓德能源科技公司治理主管由徐子敬新任。

◎致新董事長謝南強卸任，由吳錦川新任。

◎大億金茂董事長吳俊億卸任，由吳育賢新任，副董事長吳育賢解任。

◎富相總經理及發言人朱淑娥卸任，分別由林盛昌及黃敏傑新任。

◎久陽發言人、執行長孫正強辭職，董事長孫正強卸任，由黃俊義新任。

◎得力總經理葉家銘辭職，由游逸能新任。

◎泰金投資控股董事長許大進卸任，由許偵容新任。

◎亞崴公司治理主管由許宏賓新任。

◎廣越董事長楊文賢卸任，由吳朝筆新任，總經理吳朝筆卸任，由唐湘梅新任。

◎志旭董事長陳曜芳卸任，由陳昱志新任。

◎慶騰董事長王興威卸任，由王瑞甫新任。

◎百達精密工業公司治理主管由王思屏新任。

◎凌航發言人梁煜旻辭職，由廖韋綸新任。

◎皇將上海副董事長林靜美辭職，由林靜宜新任。

◎無敵資訊安全長由蔡維銓新任。

二、金融機構

◎玉山金控董事長黃永仁卸任，由黃男州新任。

◎國泰人壽董事長黃調貴卸任，由熊明河新任，副董事長熊明河卸任，由李長庚新任。

◎台北富邦銀行董事長陳聖德卸任，由蔡明興新任。

◎富邦證券董事長韓蔚廷卸任，由程明乾新任。

◎富邦人壽董事長蔡明興卸任，由林福星新任。

◎國泰產險公司治理主管許嘉元卸任。

◎國票金總經理蘇松輝卸任，由陳冠舟新任。

◎上海商銀資訊安全長及發言人彭國貴卸任，分別由林旭彥及呂紹宇新任。

◎美好證券財務主管游佳霖卸任，由郭霖新任。

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