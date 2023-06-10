工商人事異動站 6月2日至6月8日

一、工商企業

◎台灣茂矽電子總經理唐亦仙卸任，由盧建志新任。

◎台灣浩鼎生技發言人及執行長閻雲卸任，由王慧君新任。

◎邦特生物科技內部稽核主管陳奕臻辭職。

◎有量科技董事長雲惟傑卸任，由Chatrapon Sripratum新任。

◎歐付寶電子支付董事長林延壽辭職，由詹艾臻新任，總經理許維泗卸任。

◎騰輝電子國際集團董事長勞開陸辭職。

◎鈦昇發言人張光明卸任，由林傑倫新任。

◎凱勝綠能總經理由陳昭榮新任，財會主管由孫武仲新任，稽核主管由張裕仁新任。

◎昇華娛樂傳播董事長由林文凱新任。

◎晶達光電發言人蘇俊生卸任，由金仲仁新任。

◎達航科技公司治理主管由孫逸敏新任。

◎晶悅國際飯店總經理張志誠卸任，由楊題銓新任。

◎鮮活控股總經理王明智卸任，由吳明憲新任，公司治理主管由陳怡如新任。

◎宏碁智醫總經理許銀雄退休，由張瑞川暫代。

◎尚志資產開發副董事長余聯興辭任。

◎華冠通訊公司治理主管由周照程新任。

◎雲品日月潭分公司餐飲部副總由張國峰新任。

◎億模塑膠科技蘇州財務主管、會計主管呂磊辭職。

◎鶴京企業董事長郭淑珍卸任，由郭濟安新任。

◎矽格副董事長由葉燦鍊新任。

◎宏碁創達內部稽核主管由陳玥彤新任。

◎光鼎副董事長由孫根明新任，發言人及財務主管紀明義卸任，分別由馬明珺及蘇櫻檸新任。

◎中保科總執行長小野寺博史辭職，由林建涵新任。

◎中菲公司治理主管由吳淑如新任。

◎新保營運長由許博堯新任，技術長由林賢忠新任。

二、金融機構

◎台新投信財務主管及會計主管由黃惠玲新任。

◎富邦綜合保險代理人總經理方國莉卸任，由葉文正新任。

（工商時報資料組輯）

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