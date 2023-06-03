工商人事異動站 5月26日至6月1日

一、工商企業

◎成霖企業資深副總經理由洪欽男新任，總經理由歐陽玄新任。

◎泰谷光電內部稽核主管陳怡君辭職，由楊景順新任。

◎路迦生醫內部稽核主管由廖卉蓁新任。

◎宣捷幹細胞生技副董事長由蔡建芳新任。

◎台灣糖業總經理王國禧卸任，由陳立人新任。

◎凱勝綠能科技財務暨會計主管張玉芬辭職。

◎寶利徠光學科技公司治理主管李瑞賢卸任，由陸芸平新任。

◎欣高石油氣公司治理主管由萬家驊新任。

◎地心引力重要營運主管李厚豪解任，資訊安全長蕭勝原卸任，由周銘志新任，發言人蕭勝原卸任，由馮釋誼新任，會計主管及公司治理主管吳麗蘭卸任，由馮釋誼新任，財務主管劉紫淵卸任，由馮釋誼新任。

◎中聯資源董事長張鴻昌退休，由林宏達新任。

◎達航科技董事長翁榮隨卸任，由稻見和明新任。

◎寶得利財務主管、會計主管、發言人陳敏俊卸任，由寧國輝新任，內部稽核主管寧國輝卸任，由林俊宏新任。

◎富世達永續長由黃祖模新任。

◎中石化資訊安全長王豫蘭卸任，由李喬賓新任。

◎總格精密副董事長由黃逸嫺新任。

◎奇偶科技執行長戴光正辭任，投資長由戴光正新任，公司治理主管由李建邦新任。

◎華凌光電公司治理主管張文欽卸任，由游佳璇新任。

◎華立董事長張瑞欽卸任，由張尊賢新任，副董事長陳俊英卸任。

◎神腦國際企業董事長林榮賜卸任，由鄭宏輝新任。

◎京元電子執行長李金恭辭職。

◎互動董事長鄭炎為退休，由黃文芳新任，執行長鄭炎為退休。

◎台虹副董事長徐建明卸任。

◎群運總經理李天佑卸任，由蔡文鐽新任，執行長由李天佑新任。

◎穩得副董事長由高旻宏新任。

◎興農董事長洪博彥卸任，由顏子芳新任。

◎台肥董事長黃耀興卸任，由李孫榮新任。

◎安心董事長林建元卸任，由黃茂雄新任。

◎錢櫃內部稽核主管宋秀蓮退休。

◎中電董事長劉建志辭職，由廖銘輝新任。

◎信邦集團總管理處副總由王俊鏘新任。

◎神盾副總經理蘇界賓辭職。

◎中鼎總經理、發言人、資訊安全長陳裕仁卸任，由李銘賢新任。

◎朋億副董事長許宗政解任。

◎正新副董事長陳秀雄卸任，由羅才仁新任。

◎普鴻內部稽核主管洪楚竣辭職。

◎凌陽創新內部稽核主管李秀惠辭職。

◎醫影內部稽核主管張瑋淇辭職，由蔡芳宜新任。

◎常廣研發主管郭南輝辭職。

◎界霖重要營運主管顏智祥退休。

◎百辰內部稽核主管蔡佩瑩辭職。

◎鈺寶內部稽核主管吳雅鳳辭職。

◎鑫聯大投控內部稽核主管王漢君辭職。

◎恆誼化工總經理賴清淵卸任，由方玉樹新任。

◎能海電能內部稽核主管陳孟汝辭職。

◎懷藝發言人、財務、會計主管王麗卿離職，由伍曉婉新任。

◎宏全董事長戴宏全卸任，由鄭雅文新任，總經理曹世忠辭職。

◎聯亞技術長林蔚卸任。

◎走著瞧商務長由林伯翰新任。

◎綠茵內部稽核主管李俊毅卸任，由梁修瑋新任。

◎力銘財務主管、會計主管及發言人梁忻瑾卸任，由黃文慶新任。

◎凌航會計主管梁煜旻卸任，由廖韋綸新任。

◎光聯公司治理主管由陳立閎新任。

二、金融機構

◎凱基證券投資顧問總經理朱晏民卸任，由鄭宗祺新任。

◎美好證券財務主管游佳霖辭職。

◎三商壽財務主管周曉婷卸任，由林碧華新任。

（工商時報資料組輯）

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