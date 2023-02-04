工商人事異動站 1月27日至2月2日

一、工商企業

◎惠普內部稽核主管柯正興卸任，由李慧美新任。

◎諾貝兒內部稽核主管方惠祺卸任，由王秀卿新任。

◎敏成總經理連誠麒卸任，由楊坤璋新任。

◎中鋼企劃部門副總經理暨公司治理主管黃百堅退休。

◎佐臻總經理梁文隆卸任，由王獻章新任，發言人林文雄卸任，由林雅雯新任，內部稽核主管何育翰卸任，由方暄馥新任。

◎昇陽半導體董事長楊敏聰辭職。

◎宏正發言人、財務主管暨會計主管陳健南卸任，發言人由田慶威新任。

◎泓德能源發言人王彥翔卸任，由周仕昌新任。

◎中龍鋼鐵財務部門副總經理李建輝卸任，財務部門助理副總經理由蘇俐今新任。

◎上曜總經理宋育豪辭職，由張祐銘新任。

◎大億財務主管及會計主管王宏基退休。

◎世紀總經理張祐銘卸任，由張惠棻新任。

◎湧德研發主管游智清卸任，由張智凱新任，海外支援中心主管張建祥卸任，由陳旻徹新任。

◎亞洲航空財務主管、會計主管、資訊安全長高金蘭辭職。

◎眾智發言人王建勳卸任，由古仁斌新任。

◎中鴻發言人、財務主管、公司治理主管羅嘉文卸任，由李建輝新任。

◎現觀內部稽核主管黃雪涵辭職。

◎建國總經理董世寧辭職。

◎麗嬰房發言人張育韶退休，由蔡明錡新任。

◎正峰內部稽核主管詹雅棋資遣，由林承濂新任。

◎能海電能研發部主管林純如卸任，由邱子卿新任。

◎台微醫內部稽核主管蔡建富卸任，由吳旭華新任。

◎欣耀內部稽核主管許孟涵辭職，由蔡念蓁新任。

◎邁科內部稽核主管曾若婷辭職。

◎泰鼎國際內部稽核主管何佳蓉辭職。

◎大江基因財務主管顏依萍辭職。

◎保瑞資訊安全主管辜麟傑卸任，由陳家駒新任。

◎中福會計主管沈淑幸卸任。

◎和椿自動化上海董事長由張以昇新任。

◎花仙子內部稽核主管由陳素美新任。

◎因華副總經理由張立乾新任。

◎彩晶發言人簡宏毅卸任，由邱博興新任。

◎淳紳總經理王瑞民辭職。

◎樂迦再生發言人林世嘉卸任，由曾逸君新任。

◎駿熠電內部稽核主管林慧青卸任，由賴淑雲新任。

◎博磊技術長王政偉辭職。

◎國碳副董事長由鄭世芳新任，財務主管、會計主管由蔡麗萍新任，內部稽核主管蔡麗萍卸任，由張簡淑惠新任。

◎牧東公司治理主管由黃悌愷新任。

二、金融機構

◎街口投信董事長由高武忠新任。

◎渣打國際商業銀行董事長龐維哲卸任，由禤惠儀新任。

◎富邦人壽保險香港總經理周資為卸任，由黃嘉琪新任。

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