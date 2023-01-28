工商人事異動站 1月13日至1月26日

一、工商企業

◎今國光公司治理主管由林炳鏻新任。

◎美利達總經理曾崧柱卸任，由曾上原新任。

◎尖點科技資訊安全長曾明德退休。

◎無錫研勤信息科技總經理鄧全富退休，由黃文義新任，研發主管鄧全富退休。

◎尼得科超眾發言人林志仁退休，由吳適玲新任。

◎技嘉總經理由林英宇擔任。

◎承啟公司治理主管由賴玉女新任。

◎泰茂實業內部稽核主管吳美玲卸任，由張瑟娟暫代，財務主管、會計主管陳怡如卸任，由吳美玲新任。

◎聯上實業開發部副總經理由呂信杰擔任。

◎正基總經理及發言人游俊賢辭職，由魏瀅洳新任。

◎世紀離岸風電設備總經理由林明政新任。

◎有益鋼鐵公司治理主管由陳麗紋新任。

◎世德會計主管薛美黛卸任，由方思進新任。

◎駐龍精密機械總經理王昆生卸任，由陳玄益新任。

◎麗嬰房總經理張育韶退休，由陳仁沛新任，副總經理呂嘉煌辭職。

◎國統國際公司治理主管吳志成卸任，由黃富貞新任。

◎寶得利發言人寧國輝卸任，由陳敏俊新任。

◎富世達公司治理主管由洪琇真新任。

◎國碳科財務主管、會計主管簡福全辭職。

◎凱衛公司治理主管由曾玉君新任。

◎富野大飯店財務暨會計主管由鍾佳伶擔任。

◎全宇昕公司治理主管由陳秀茹新任。

◎東捷公司治理主管由王姿惠新任。

◎太空梭公司治理主管由林子鑫新任。

◎進能服公司治理主管林世英卸任，由楊雪芬新任。

◎金萬林公司治理主管由許文蘭新任，財務主管楊文明卸任，由許文蘭新任。

◎新纖財務主管文承嘉卸任，由林信昌新任。

◎榮炭財務暨會計主管由辜美菁新任。

◎冠軍行銷副總經理黃偉哲辭職。

◎三聯科技總經理由林家慶新任。

◎協益電子公司治理主管由簡秀玲新任。

◎天力離岸總經理吳坤達卸任，由張昑柱新任。

◎合迪及中租迪和副董事長由侯明欽新任。

◎興采公司治理主管由王淑芬新任。

◎和益內部稽核主管曾筱茜卸任，由鍾怡如新任。

◎榮運董事長陳義忠退休，由邱顯育新任，總經理及發言人林晁榮卸任，由林振芳新任，公司治理主管謝淑蕙卸任，由林雪敏新任。

◎中探針財務主管、會計主管廖勝嘉卸任，由李泓儒新任。

◎泰山副董事長詹逸宏解任。

◎揚智執行長梁厚誼卸任，發言人梁厚誼卸任，由程心璿新任，策略發展辦公室主席由梁厚誼新任。

◎恩嘉科技執行長由蔡文河新任。

◎健喬公司治理主管白宏欽卸任，由楊千瑤新任。

◎新鋼發言人成主賜卸任，由唐英貴新任。

◎環宇通訊半導體控股內部稽核主管林紓瑋卸任，由張宏政新任。

◎富榮綱內部稽核主管陳文銘卸任，由劉良泰新任，會計主管羅晉仁卸任，由陳文銘新任。

◎川飛發言人陳禕帆卸任，由許正南新任，內部稽核主管陳健燄卸任，由陳禕帆新任。

◎橋椿發言人楊淑絹卸任，由吳永富新任。

◎聯成執行副總經理由畢淑蒨新任。

◎中工公司治理主管陳國賢辭職，由房明慶新任。

◎宏正發言人、公司治理主管、財務主管暨會計主管陳健南辭職。

◎大億金茂公司治理主管由許芳銘新任。

◎堤維西總經理陳勁兆卸任，由蘇彥碩新任。

◎匯鑽科公司治理主管由鍾毓璇新任。

二、金融機構

◎滙豐台灣商業銀行董事長由紀睿明新任。

◎元大金風控長郭軒岷卸任，由韋怡如代理。

◎中國信託商業銀行總經理陳佳文卸任，由楊銘祥新任。

◎中信金法務長鄧彥敦退休，由金延華新任。

最新工商人事異動站