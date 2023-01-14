工商人事異動站 1月6日至1月12日

一、工商企業

◎友訊總經理陳瑋駿辭職，由張家瑞暫代。

◎亞洲藏壽司內部稽核主管周菱儀辭職。

◎豪展醫療科技副董事長由紀強新任。

◎華鎂鑫科技總經理由林麗珍新任，發言人楊慶堂卸任，由邱美雅新任，光碟事業部總經理楊慶堂辭任。

◎大霹靂國際整合行銷總經理由陳義方新任。

◎勤誠興業策略長由陳美琪新任。

◎亞弘電公司治理主管由趙智勇新任。

◎大億副董事長渡邊正美退休，由岩邊惠新任。

◎易通展總經理及發言人柯嘉雄卸任，由黃士珍新任。

◎華航資訊安全長高淑娟卸任，由王昌恕新任。

◎金像電內部稽核主管郭俊宏退休，由吳明源新任。

◎旭軟總經理由蘇政仁新任，策略長由林永寶擔任。

◎旺玖公司治理主管由張希恭新任。

◎新美齊財務主管紀榮村卸任，由李光世新任。

◎昶虹內部稽核主管游婉玲卸任，由高士斐新任。

◎映智董事長賴大維卸任，由黃文權新任。

◎蜜望實公司治理主管由蔡素卿新任。

◎燦星旅副總經理由羅俊英新任。

◎慧洋海運技術長由曹祥超新任。

◎錩新公司治理主管由陳光宗新任。

◎錩新科技越南董事長丁廣欽卸任，由蕭伊宏新任。

◎裕融租賃總經理蕭詠霖卸任，由劉福雄新任。

◎聯電資訊安全長洪錫興卸任，由吳宗賢新任。

◎台虹財務主管、會計主管謝芳宜卸任，由潘祈愿新任。

◎樺漢內部稽核主管呂亞儒卸任，由衛怡如新任。

◎聚泰副總經理由周紹華新任。

◎久陽內部稽核主管溫定文辭職，由張慈芳新任。

◎地心引力重要營運主管由李厚豪新任。

◎光鼎公司治理主管由蘇櫻檸新任。

◎床的世界公司治理主管由牟迪新任。

◎花仙子執行長王佳郁卸任，由雷慧敏新任。

◎台蠟副總經理由林姿均新任。

◎富旺總經理林正雄卸任，由林宗毅新任。

◎振樺電研發主管陳茂榮退休，全球運籌中心技術長由吳俊廷新任。

◎天鉞電發言人林致遠卸任，由莊士漢新任。

◎精剛內部稽核主管謝妃雅卸任，由吳美瑢新任。

◎鴻呈公司治理主管由邱寶桂新任，資訊安全長由莊朝崇新任。

二、金融機構

◎元大證券越南內部稽核主管Ms. Phan Thi Thanh Thuy辭職。



◎匯豐台灣商業銀行董事長陳紹宗卸任。



◎臺企銀會計主管周玉娟退休，由賴莉青新任，財務主管施俊佑卸任，由陳淑貞新任。



◎遠雄人壽保險事業總機構法令遵循主管許寶方卸任，由黃鈺雯新任。

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