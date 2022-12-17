工商人事異動站 12月9日至12月15日

一、工商企業

◎ 慧洋海運總經理鄭俊聲退休，由藍俊昇代理，技術長王興華辭職。

◎ 順發電腦財務主管、會計主管詹源升辭職，由陳瑤真新任。

◎京鼎精密科技發言人陳鎮福卸任，由李貞誼新任。

◎翔耀實業發言人蕭芳瑀卸任，由丁玉森新任。

◎精湛光學科技內部稽核主管呂靜怡辭職，由林麗玉新任。

◎加高電子公司治理主管由林國瑋新任。

◎德河海洋生技稽核主管吳昕蓓卸任，由黃裕基新任。

◎世紀鋼鐵結構總經理林明政卸任，由李育慶新任。

◎奇邑科技總經理李欣欣卸任，由林志宏新任。

◎嘉聯益科技內部稽核主管洪嘉明辭職。

◎地心引力資訊安全長由蕭勝原新任，公司治理主管由吳麗蘭新任，財務主管吳麗蘭卸任，由劉紫淵新任，內部稽核主管莊婉如卸任，由林則言新任。

◎景凱生物科技財務暨會計主管莊欣惠卸任，由郭志傑新任，內部稽核主管鍾佳儒卸任，由莊欣惠新任。

◎利百景環保科技研發主管由林明賢新任。

◎阜爾運通副總經理由歐彥麟新任。

◎三陽工業行銷長陳旭斌卸任，由莊廣賓新任。

◎樂揚內部稽核主管傅嘉玲退休。

◎三貝德副總經理張祐銓卸任，由張可享新任，研發主管郭原楨卸任，由李駿鋒新任。

◎亞信公司治理主管由蔡敏玲新任。

◎駿熠電董事長魏浤袀解任。

◎宇智內部稽核主管阮淨辭職。

◎國鼎發言人、財務主管及會計主管曾木增辭職，發言人由葉燦舉新任。

◎全台物流總經理蔡瑞文卸任，由陳建琳新任。

◎鴻碩公司治理主管由徐國晃新任。

◎匯僑設計公司治理主管由羅月華新任，會計主管羅月華卸任，由林友舜新任。

◎千附公司治理主管由陳怡華新任。

◎大西洋飲料會計主管李家裕辭職。

◎鈞興機電國際公司治理主管由張朝文新任。

◎松和工業財務主管、會計主管、發言人吳蕙如卸任，由李靜慧新任。

◎寒舍內部稽核主管盧音潔卸任，由陳怡錚新任。

◎揚秦董事長由卓靖倫新任，總經理由林麗玲新任，執行長卓靖倫卸任。

◎汎銓資訊安全長廖興盛卸任，由簡文祥新任。

◎榮科董事長林誠偉辭職。

◎單井精密工業昆山總經理韋政豪卸任，由黃昌榮新任。

◎昶和內部稽核主管黃士玲卸任，由吳智銘新任。

◎勤美總經理林廷芳退休，分別由林靖誼及麥聖偉新任，副總經理由何承育新任，公司治理主管麥聖偉卸任，由馮嫚妮新任。

◎宅配通會計主管由張介銘新任。

◎光隆公司治理主管徐立亭卸任，由張榮華新任。

◎昇陽總經理及發言人簡伯殷退休，由魏岱霖新任。

◎科誠公司治理主管由陳美蘭新任。

◎御頂內部稽核主管張玉玲辭職。

二、金融機構

◎中華票券金融內部稽核主管許素姿卸任，由涂國城新任，發言人涂國城卸任，由陳柏鈞新任。

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